کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» اثر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با موضوع تجزیه و تحلیلی از باورها و عملکرد وهابی ها و اثبات رو به افول بودن عقیده وهابیت به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.

نگارنده در این کتاب با تقسیم وهابی ها به دو گروه تندرو و معتدل بر این دیدگاه پافشاری می کند که دوران وهابی های تندرو و متعصب به پایان رسیده است. وی در بخش نخست برای ادعای خود، دلایلی از جمله خشونت فوق العاده، تحمیل عقیده، تعصب افراطی، جمود و ضعف منطق و برداشت ناصحیح از برخی واژه های قرآنی را ارایه نموده است.

او در بخش دوم، نمونه هایی از مخالفت علمای معاصر وهابی با عقاید و باورهای وهابیت را مثال زده و آن را بهترین شاهد بر ادعای خود قلمداد کرده است. معرفی کتاب های «مفاهیم یجب ان تصحح» از محمد بن علوی یکی از علمای بزرگ مکه و «داعیه و لیس نبیا» از شیخ حسن بن فرحان و همچنین تحلیلی از بیانیه هیئت علمای بزرگ سعودی در محکوم ساختن خشونت های وهابیان از مطالب اصلی این بخش است.

این کتاب با ترجمه سمیه میری در یک جلد با قطع وزیری و در ۲۲۳ صفحه منتشر شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸