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کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد

۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
کد مطلب: 1879359
کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد

به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به زبان روسی، ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» اثر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با موضوع تجزیه و تحلیلی از باورها و عملکرد وهابی ها و اثبات رو به افول بودن عقیده وهابیت به زبان روسی ترجمه و منتشر شد.

نگارنده در این کتاب با تقسیم وهابی ها به دو گروه تندرو و معتدل بر این دیدگاه پافشاری می کند که دوران وهابی های تندرو و متعصب به پایان رسیده است. وی در بخش نخست برای ادعای خود، دلایلی از جمله خشونت فوق العاده، تحمیل عقیده، تعصب افراطی، جمود و ضعف منطق و برداشت ناصحیح از برخی واژه های قرآنی را ارایه نموده است.

او در بخش دوم، نمونه هایی از مخالفت علمای معاصر وهابی با عقاید و باورهای وهابیت را مثال زده و آن را بهترین شاهد بر ادعای خود قلمداد کرده است. معرفی کتاب های «مفاهیم یجب ان تصحح» از محمد بن علوی یکی از علمای بزرگ مکه و «داعیه و لیس نبیا» از شیخ حسن بن فرحان و همچنین تحلیلی از بیانیه هیئت علمای بزرگ سعودی در محکوم ساختن خشونت های وهابیان از مطالب اصلی این بخش است.

کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» به زبان روسی ترجمه و منتشر شد

این کتاب با ترجمه سمیه میری در یک جلد با قطع وزیری و در ۲۲۳ صفحه منتشر شده است. 

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