یک شهید و چند زخمی در انفجار مقر حشد الشعبی در شرق بغداد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و پزشکی گزارش داد که امروز شنبه در پی وقوع انفجار در یکی از مقرهای نیروهای حشد شعبی در شرق شهر بغداد پایتخت عراق، یک عضو این نیروها شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی اعلام کردند که انفجار بر اثر وجود انباری از مهمات و تجهیزات نظامی معیوب در شرق منطقه «القناة» رخ داده است. این حادثه به زخمی شدن چند تن از نیروهای حشد الشعبی با جراحات سطحی انجامید. با این حال، منابع امنیتی دیگری اعلام کردند که علت اصلی انفجار همچنان نامشخص است.

از سوی دیگر، سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که این انفجار به زخمی شدن پنج تن از نیروهای این سازمان با جراحات سطحی و وقوع آتش‌سوزی منجر شده است. آتش‌سوزی‌ که بعداً مهار شد.

کمیته‌های تخصصی تحقیقات خود را برای بررسی ابعاد حادثه و مشخص کردن علت انفجار آغاز کرده‌اند. قرار است نتایج پس از تکمیل تحقیقات اعلام شود.

حوادث آتش‌سوزی و انفجار در پایگاه‌های نظامی و انبارهای تسلیحاتی عراق بارها تکرار شده‌اند. با این حال، در بسیاری از موارد علت این حوادث اعلام نمی‌شود.

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