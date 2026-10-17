به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع حکومت طالبان به شبکه الجزیره گفت که در پی درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان در مرز دو کشور، شماری کشته و زخمی شده‌اند.

گزارش‌های پاکستانی حاکی از آن است که این درگیری‌ها در مناطق مرزی ایالت «خیبر پختونخوا» رخ داده و نیروهای پاکستانی طی آن، مواضع و یک اردوگاه را در سمت افغانستانِ مرز هدف قرار داده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از یک منبع امنیتی گزارش دادند که ارتش این کشور یک موضع متعلق به افغانستان را هدف قرار داده و یک اردوگاه را منهدم کرده است.

این منبع افزود که ارتش پاکستان در پاسخ به تیراندازی از سمت مرز افغانستان، اقدام به حمله کرده است.

همچنین، رسانه‌های پاکستانی از وقوع تیراندازی در بخش «تایدَه» در منطقه «کرم علیا» و نیز در منطقه «غوزگرهی» در ایالت خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان خبر دادند.

درگیری‌های میان دو کشور در اواخر سال 1404 شمسی شدت گرفت و حملات هوایی پاکستان به شهر کابل پایتخت افغانستان و شهر قندهار را نیز دربر گرفت.

با وجود دستیابی به آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان، تلاش‌های میانجی‌گرانه تاکنون نتوانسته‌اند زمینه‌ساز توافقی پایدار میان دو کشور همسایه شوند.

اسلام‌آباد، حکومت طالبان را به پناه دادن به نیروهای گروه «تحریک طالبان» پاکستان متهم می‌کند. گروهی که به گفته مقام‌های پاکستانی، حملاتی را علیه خاک این کشور انجام می‌دهد. کابل این اتهام را رد می‌کند و در مقابل، اسلام‌آباد را به پناه دادن به گروه‌های مخالف حکومت طالبان و نقض حاکمیت افغانستان، متهم می‌سازد.

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