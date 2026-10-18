به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن میر معزی مدیر پژوهشکده راهبردی حوزه و روحانیت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم در سالن جلسات مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه با اشاره به چشم انداز حوزه های علمیه اظهار کرد: چشم انداز حوزه های علمیه در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید. از همان ابتدای سال ۱۴۰۴ تذکر دادیم که باید برای سال ۱۴۰۵، چشم انداز دیگری برای حوزه های علمیه نوشته شود. اما با حوادث مختلفی در سال ۱۴۰۴ مواجه شدیم که کار به عقب افتاد تا اینکه در بهمن سال ۱۴۰۴ مصوب شد که این چشم انداز نوشته شود و این موضوع به پژوهشکده راهبردی حوزه و روحانیت، ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این راستا برای نوشتن چشم انداز چشم انداز حوزه های علمیه، شورای علمیه تشکیل شد و نقشه راه مشخص شد که هفت پروژه پژوهشی در محورهای مختلف عرصه های هفت گانه حوزه های علمیه از جمله آموزش، تبلیغ و بین الملل مانند محیط شناسی و آینده پژوهی انجام شود و چشم انداز هر کدام از این عرصه ها به نگارش دربیاید و این چشم انداز به چشم انداز حوزه های علمیه تبدیل شود. یعنی یک چشم انداز کلی و هفت چشم انداز در عرصه های هفت گانه حوزه های علمیه خواهیم داشت.

مدیر پژوهشکده راهبردی حوزه و روحانیت افزود: زیرنظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک که استاد تمام رشته سیاسی با گرایش تخصصی آینده پژوهی است، محققینی برای پژوهش در راستای نگارش چشم انداز دوم آماده شدند. برای هر کدام از عرصه های هفت گانه حوزه های علمیه، کمیته علمی تشکیل شد. مثلا در کمیته آموزش علاوه بر مسئولان بخش آموزش حوزه های علمیه، افراد صاحب نظر در این زمینه نیز در کمیته حضور داشتند.

میر معزی، چشم انداز دوم حوزه های علمیه را براساس رهنمودهای مراجع عظام تقلید و امامین انقلاب دانست و تصریح کرد: بیانات رهبر شهید، تحلیل موضوعی شد و با محوریت پیام ایشان برای همایش یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم، نظریه تحول حوزه های علمیه را استخراج می کنیم. با نگارش چشم انداز دوم حوزه های علمیه به دنبال این هستیم که بببینیم که ۱۰ سال دیگر با تحولات در ایران و جهان در حوزه های علمیه می خواهیم در کجا باشیم و باید چه راهبردهایی را برای مدیریت حوزه های علمیه، اتخاذ کنیم. داشتن سند چشم انداز می تواند ذهن ها را همسو می کند و جهت می دهد. در نگارش چشم انداز سعی می کنیم که به واقعیت گرایی بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: اقامه دین، غایت وظیفه حوزه است. حوزه در این راستا باید چندین گام بردارد، گام اول این است که دین را استنباط کند. گام های بعدی، تبلیغ دین و تصدی در مسیر اجرای دین است. این مراحل در چشم انداز دوم حوزه های علمیه پیش بینی شده است. موضوع وابسته کردن بودجه حوزه های علمیه به بودجه های پایدار و مردمی و کاهش اتکا به بودجه های دولتی هم در چشم انداز دوم حوزه های علمیه مدنظر قرار می گیرد.

لزوم شناسایی تحولات آینده برای برنامه‌ریزی راهبردی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک کارشناس برجسته آینده پژوه با اشاره به اهمیت آینده نگری اظهار کرد: بحث آینده نگری مورد تاکید دین است. رهبر شهید نیز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این راستا، بیانیه گام دوم را نوشتند. ایشان در پیام خود به همایش بزرگداشت یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم به مواردی در خصوص آینده نگری برای حوزه های علمیه پرداختند. پس از چشم انداز اول حوزه های علمیه لازم بود که چشم انداز دوم هم نوشته شود. در چشم انداز دوم حوزه های علمیه از چشم انداز اول بهره گرفته شد و این چشم انداز با تعامل و نقش آفرینی بیشتر ذی نفعان به نگارش در می آید.

وی ادامه داد: برای نگارش چشم انداز باید پیشران های آینده را شناسایی کنیم و آثار آن را مدنظر قرار بدهیم تا با نگاه عالمانه، برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال هوش مصنوعی، پیشران اثرگذاری بر آینده است و برای نگارش چشم انداز حوزه های علمیه باید ببینیم که هوش مصنوعی چه اثری بر آموزش و پژوهش دارد. افق چشم انداز دوم حوزه های علمیه را این بار ۱۰ ساله پیشنهاد دادیم که این مسئله به دلیل سرعت تغییرات است.

کارشناس برجسته آینده پژوه افزود: نیازی به ناظری بود که تحقق چشم انداز را بررسی کند و نقاط ضعف و قوت و چالش های پیش رو را مشخص نماید. پیشنهادی بود که بعد از تصویب سند چشم انداز دوم حوزه های علمیه، تشکیل ستاد راهبری این چشم انداز را مدنظر قرار بدهیم. رهبر شهید، تحول اساسی در حوزه های علمیه را مورد تاکید قرار دادند و این تاکید براساس یک نظریه راهنما، مدنظر ما در چشم انداز دوم حوزه های علمیه قرار گرفت.

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