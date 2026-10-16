به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه، 23 مهر 1405 با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی و در گفتگو با خبرنگاران، با قدردانی از حضور گسترده مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» اظهار کرد: مردم بصیر، غیرتمند و همیشه در صحنه رشت بار دیگر با حضوری بیش از ۵۲ هزار نفری، جلوه‌ای از اقتدار، وحدت و وفاداری به انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مردم غیور رشت با حضور پرشور خود، حماسه‌ای ماندگار آفریدند و پیام اتحاد، آمادگی و یکپارچگی ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیامدهای این حضور گسترده تصریح کرد: این اجتماع عظیم، نشان‌دهنده پایبندی مردم به نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام راحل و شهداست و بار دیگر ثابت کرد که مردم این دیار در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی استوار هستند.

امینی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در این رزمایش موجب تقویت اقتدار ملی شد، گفت: این اجتماع باشکوه، ضمن ایجاد امید و دلگرمی در میان دوستان ایران اسلامی، پیام روشنی از وحدت و ایستادگی ملت ایران به دشمنان مخابره کرد و توطئه‌های آنان را با شکست مواجه ساخت.

وی ادامه داد: حضور کم‌نظیر مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» نشان داد که ملت ایران با تکیه بر اتحاد و همدلی، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی می‌کند و رشت نیز همچنان یکی از کانون‌های وفاداری به انقلاب اسلامی و مقاومت است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی و همکاری مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رزمایش قدردانی کرد و گفت: از شورای تأمین استان، مسئولان ارشد نظامی، به‌ویژه فرمانده سپاه قدس گیلان، شورای اداری، شهرداری رشت و تمامی دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی این رزمایش بزرگ که با همدلی و هماهنگی در برگزاری هرچه بهتر آن نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

امینی در پایان با قدردانی از حضور مردم رشت در این رزمایش خاطرنشان کرد: قدرت واقعی کشور حاصل ایمان، بصیرت و حضور مردم در صحنه است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که نقش مهمی در حفظ امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی دارد.

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