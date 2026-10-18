به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در بغداد میزبان «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، بود.

حکیم در این دیدار آغاز به کار پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بغداد را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این نشست به راهکارهایی واقع‌بینانه برای حل بحران‌های منطقه و کشورهای اسلامی منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه مصر در جهان عرب و اسلام، بر اهمیت نقش تاریخی، میراث تمدنی و فرهنگی، روابط سیاسی و موقعیت راهبردی این کشور تأکید کرد و گفت که این ظرفیت‌ها می‌تواند به قاهره در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف منطقه و بازگرداندن آرامش و ثبات کمک کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بر ضرورت توسعه روابط بغداد و قاهره تأکید کرد و گسترش همکاری‌ها را عاملی برای تقویت منافع مشترک دو کشور و دو ملت دانست.

حکیم در بخش دیگری از این دیدار به وضعیت عراق پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش پرداخت و گفت که پایان این مأموریت، پیامی از بهبود شرایط عراق و نشانه‌ای از به‌رسمیت‌شناختن این روند در سطح بین‌المللی است.

وی در پایان بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش میان مؤلفه‌های مختلف جامعه عراق تأکید کرد و این رویکرد را در تقویت وحدت ملی و مقابله با چالش‌های پیش رو مؤثر دانست.

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