روبیو: موضع واشنگتن دست داشتن ایران در حمله به پایگاه هوایی بریتانیاست!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، در ادعایی اظهار داشت که واشنگتن با اظهارات لندن مبنی بر دست داشتن ایران در حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در بریتانیا موافق است.

روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «بریتانیا اعلام کرده است که ایرانی‌ها پشت حمله به پایگاه هوایی قرار دارند. واضح است که ما دلیلی برای مخالفت با این ارزیابی نداریم. در واقع، ما با آن موافق هستیم.»

پلیس بریتانیا در ۲۷ سپتامبر گذشته از وقوع یک «حادثه بزرگ» در نزدیکی پایگاه هوایی «فیرفورد» متعلق به نیروی هوایی سلطنتی این کشور خبر داد.

این ادعای بی‌اساس انگلیس با محکومیت شدید وزارت خارجۀ ایران همراه شد.

وزارت خارجه در پیامی نوشت: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعای مقامات انگلیسی در انتساب حادثه امنیتی ادعایی در پایگاه هوایی فرفورد به ایران را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را توطئه‌ای زشت برای پیشبرد کارزار ایران‌ستیزی و فرار از پاسخگویی در قبال مشارکت انگلیس در تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران می‌داند.

دولت انگلیس نمی‌تواند بدون ارائه شواهد و دلایل متقن، با پناه‌گرفتن پشت عبارت‌های مبهم، از مسئولیت سیاسی و حقوقی ادعاهای خود و پیامدهای احتمالی آن شانه خالی کند. توسل به تعابیری نظیر «احتمال زیاد» (highly likely) و «تقریباً» به‌طور قطعی (almost certainly) برای القای معتبربودن انتساب حادثه ادعایی به ایران، تلاشی آشکار برای گریز از مسئولیت‌پذیری در قبال اتهام‌زنی‌های بی‌اساس است.

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