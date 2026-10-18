به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریتر در گفت‌وگو با شبکه تی‌آرتی اظهار داشت که تحولات پیش رو صرفاً به پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است نظم سیاسی و مناسبات قدرت در غرب آسیا را به‌طور بنیادین تغییر دهد.

او در پاسخ به پرسشی درباره آینده منطقه پس از جنگ با ایران گفت: «فکر می‌کنم از مرحله‌ای فراتر خواهیم رفت که صرفاً درباره دوران پساآمریکایی در غرب آسیا و خاورمیانه صحبت کنیم. به نظرم وارد عصر کاملاً جدیدی خواهیم شد.»

این افسر پیشین اطلاعاتی آمریکا با تأکید بر ابعاد گسترده این تحولات افزود: توافق‌های پیشین و ترتیبات اقتصادی و سیاسی شکل‌دهنده نظم منطقه، از جمله سازوکارهای مرتبط با دلار نفتی، ممکن است اهمیت گذشته خود را از دست بدهند.

ریتر در تشریح ابعاد احتمالی این دگرگونی‌ها گفت: «ممکن است شاهد تغییرات فاجعه‌بار و بنیادین در خاورمیانه باشیم؛ تحولاتی که فراتر از ناتوانی آمریکا در بازگرداندن حضور نظامی خود به منطقه است.»

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر مرزهای منطقه و پایان نظم شکل‌گرفته بر اساس توافق سایکس-پیکو اظهار داشت: این تحولات می‌تواند هم شامل تغییرات جغرافیایی و مرزی و هم دگرگونی‌های سیاسی باشد.

ریتر در ادامه پیش‌بینی کرد که ایران در نظم جدید منطقه‌ای جایگاه برجسته‌تری پیدا خواهد کرد و گفت: «دیگر شاهد منازعه سنی و شیعه‌ای نخواهیم بود که آمریکا و اسرائیل آن را دامن می‌زنند. فکر می‌کنم شاهد ظهور ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای خواهیم بود.»

او برای توضیح این ارزیابی، به تحولات مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: کمتر کسی تصور می‌کرد که رژیم پهلوی فروبپاشد.

ریتر یادآور شد: پیش از انقلاب، ایران متحد نزدیک واشنگتن بود و آمریکا از برنامه هسته‌ای گسترده ایران حمایت می‌کرد؛ برنامه‌ای که حتی امکان تأمین سلاح هسته‌ای برای ایران را نیز در بر می‌گرفت. واشنگتن همچنین جنگنده‌های اف-۱۴ و تجهیزات پیشرفته دریایی در اختیار تهران قرار می‌داد و این اتحاد، حضور آمریکا در منطقه را تعریف می‌کرد.

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