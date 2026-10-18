به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از المیادین، کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا پس از درگیری نظامی با ایران، محدودیت‌های جدی در توان دفاعی و عملیاتی ارتش این کشور ایجاد کرده است؛ وضعیتی که با افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و تشدید نارضایتی عمومی، می‌تواند به یکی از عوامل تضعیف موقعیت سیاسی دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ تبدیل شود.

کاهش ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا از یک چالش لجستیکی به مسئله‌ای با پیامدهای نظامی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. این گزارش با اشاره به مصرف گسترده موشک‌های رهگیر پیشرفته آمریکا در جریان درگیری با ایران، تأکید می‌کند که واشنگتن اکنون با دشواری بازسازی سریع ذخایر تسلیحاتی خود روبه‌روست؛ مسئله‌ای که می‌تواند آزادی عمل نظامی این کشور را در غرب آسیا محدود کند.

مصرف نیمی از موشک‌های رهگیر پیشرفته آمریکا در هفت هفته

بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) در آوریل ۲۰۲۶، نیروهای آمریکایی در جریان هفت هفته درگیری، حدود ۴۵ درصد از موشک‌های رهگیر پاتریوت و نزدیک به ۵۰ درصد از موشک‌های رهگیر سامانه دفاع موشکی ارتفاع بالای منطقه‌ای (تاد) را مصرف کرده‌اند. این ارقام، حتی در صورتی که سانسور هم نشده باشد، نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه واردشده بر ذخایر دفاع هوایی آمریکا و هزینه سنگین مقابله با حملات موشکی و پهپادی است؛ به‌ویژه آنکه موشک‌های رهگیر پیشرفته آمریکا بسیار گران‌تر از بسیاری از پهپادها و مهمات مورد استفاده برای حمله هستند.

صنایع دفاعی آمریکا در بازسازی ذخایر با مشکل مواجه‌اند

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف آمریکا در این شرایط، ناتوانی صنایع دفاعی این کشور در جبران سریع ذخایر مصرف‌شده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ماه مه هشدار داده بود که جایگزینی مهمات مصرف‌شده در درگیری با ایران، بسته به نوع سامانه تسلیحاتی، ممکن است «ماه‌ها و سال‌ها» زمان ببرد. همچنین، با وجود درخواست ارتش آمریکا برای تأمین ۸۵۷ فروند موشک رهگیر تاد در بودجه سال مالی ۲۰۲۷، پیش‌بینی شده است تحویل این موشک‌ها از اواسط سال ۲۰۲۹ آغاز شود. این فاصله زمانی، پرسش‌هایی جدی درباره توان واشنگتن برای حفظ آمادگی دفاعی در صورت بروز درگیری‌های جدید ایجاد می‌کند.

بازگشت ذخایر موشکی آمریکا به سطح پیش از جنگ شاید تا سال ۲۰۲۹؛ فرماندهان آمریکایی بسیار محتاط در استفاده از مهمات

محدودیت‌ها تنها به سامانه تاد و پاتریوت منحصر نیست. موشک‌های رهگیر استاندارد SM-3 و SM-6 نیروی دریایی آمریکا نیز با گلوگاه‌های تولید و تأمین مواجه‌اند و بنا بر گزارش یادشده، انتظار نمی‌رود ذخایر این موشک‌ها تا اوایل سال ۲۰۲۹ به سطح پیش از جنگ بازگردد. چنین وضعیتی می‌تواند فرماندهان آمریکایی را به استفاده محتاطانه‌تر از مهمات پیشرفته وادار کند. در این شرایط، حفظ ذخایر برای مقابله با تهدیدهای مهم‌تر، به معنای محدودشدن امکان پاسخ‌گویی هم‌زمان به طیف گسترده‌ای از تهدیدهای موشکی و پهپادی خواهد بود.

کاهش توان تهاجمی و افزایش آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی

فرسایش ذخایر تسلیحاتی همچنین بر محاسبات تهاجمی ارتش آمریکا تأثیر می‌گذارد. مارک کانسیان، مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، هشدار داده است که کمبود مهمات دوربرد و تسلیحات مورد استفاده برای حمله از فاصله امن، ممکن است نیروهای آمریکایی را به استفاده از مهمات کوتاه‌برد و میان‌برد وادار کند؛ اقدامی که به گفته او، مستلزم نزدیک‌شدن بیشتر به اهداف و افزایش آسیب‌پذیری سکوهای نظامی است. بر این اساس، کاهش ذخایر نه‌تنها توان دفاعی آمریکا، بلکه آزادی عمل آن برای اجرای عملیات تهاجمی گسترده را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

محدودیت‌های نظامی آمریکا و تهدید امنیت مسیرهای کشتیرانی

این گزارش همچنین به پیامدهای احتمالی کمبود مهمات برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای سرخ اشاره می‌کند. بر اساس تحلیل المیادین، محدودیت توان آمریکا برای تأمین پوشش دفاعی مستمر در مسیرهای حیاتی دریایی می‌تواند نگرانی شرکت‌های کشتیرانی از حملات موشکی و پهپادی را افزایش دهد. تغییر مسیر کشتی‌ها به دور دماغه امید نیک در آفریقا و افزایش هزینه بیمه خطرات جنگی، از جمله پیامدهایی است که این گزارش مطرح می‌کند. چنین تحولاتی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل کالا را افزایش دهد، زنجیره‌های تأمین را با تأخیر مواجه کند و فشار بیشتری بر بازارهای انرژی وارد آورد.

افزایش هزینه‌های زندگی؛ پیامد اقتصادی فرسایش توان نظامی آمریکا

پیامدهای اقتصادی این وضعیت، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اهمیت سیاسی پیدا کرده است. گزارش المیادین با استناد به نظرسنجی هریس در اکتبر ۲۰۲۶ برای روزنامه گاردین می‌نویسد که بخش بزرگی از آمریکایی‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره، از جمله سوخت و مواد غذایی، با دشواری روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند نارضایتی خانوارها را تشدید کند. هرچند عوامل متعددی در تعیین قیمت‌ها نقش دارند، این گزارش استدلال می‌کند که پیامدهای اقتصادی درگیری و اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر دولت ترامپ تبدیل شود.

افزایش نگرانی آمریکایی‌ها از کمبود تسلیحات و گسترش جنگ

نظرسنجی‌های مورد استناد این گزارش نیز از افزایش نگرانی عمومی درباره هزینه‌های جنگ و کمبود تسلیحات حکایت دارند. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به‌شدت یا بسیار نگران افزایش قیمت بنزین و سوخت در پی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران هستند؛ رقمی که در مارس ۲۰۲۶ حدود ۶۹ درصد بود. همچنین، ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان نگرانی شدید یا بسیار زیادی درباره کمبود تسلیحات ارتش آمریکا ابراز کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در اوایل سال ۳۱ درصد بود. افزون بر این، ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به احتمال اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های احتمالی گسترش درگیری به یکی از دغدغه‌های مهم افکار عمومی آمریکا تبدیل شده است.

محبوبیت پایین ترامپ در سایه هزینه‌های جنگ با ایران

در نهایت، این گزارش کاهش ذخایر مهمات، دشواری بازسازی توان دفاعی، فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی را عواملی مرتبط با یکدیگر می‌داند که می‌توانند موقعیت سیاسی دولت ترامپ را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ تحت فشار قرار دهند. این گزارش با اشاره به میانگین حدود ۳۶ درصدی محبوبیت ترامپ و ثبت رقم ۳۰ درصد در رصد اکتبر مرکز پژوهشی پیو، استدلال می‌کند که ادامه پیامدهای اقتصادی و نظامی درگیری با ایران ممکن است هزینه سیاسی بیشتری برای کاخ سفید به همراه داشته باشد. با این حال، میزان تأثیر این عوامل بر نتیجه انتخابات به متغیرهای دیگری، از جمله وضعیت اقتصاد داخلی، عملکرد نامزدها و تحولات سیاسی ماه‌های آینده نیز بستگی خواهد داشت.

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