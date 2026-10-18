پوستر چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محترم رزم‌یکی، مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان صبح امروز یکشنبه، 26 مهر 1405 در آئین رونمایی پوستر و اعلام فراخوان چهارمین دوره رویداد بانوانه «بانوی دیار دیلم» که در منزل پرستار شهیده مرضیه نبوی نیا برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد بانوانه اظهار داشت: نیمی از جمعیت استان گیلان را بانوان تشکیل می‌دهند و به تبع آن می‌توان گفت که نیمی از فعالیت های فرهنگی اجتماعی در این استان توسط بانوان انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی، جهت‌دهی، توانمندسازی و شبکه‌سازی بانوان فعال فرهنگی اجتماعی گفت: الگویابی و الگودهی نقش به سزایی در تحقق این امور دارند.

رزم‌یکی با ارائه تصویری دقیق از هویت بانوی گیلانی را از جمله اهداف این رویداد بانوانه برشمرد و افزود: رویداد بانوی دیار دیلم به دنبال شناسایی بانوان موفق و فعال فرهنگی اجتماعی استان گیلان، تجربه‌نگاری اقدامات آن‌ها، الگونمایی اقداماتشان و در نهایت تجلیل از این تلاش‌هاست.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان با تاکید بر لزوم ظرفیت‌سازی مردمی با استفاده از بانوان مستعد در سطح استان خاطرنشان کرد: در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز توجه ویژه به نقش آفرینی بانوان در عرصه بعثت مردمی شده بود که همین امر وظیفه بانوان فعال فرهنگی اجتماعی را در تداوم مسیر فعالیتشان سنگین‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه اعلام فراخوان رویداد بانوانه بانوی دیار دیلم هرسال به جهت تبرک و تیمن در منزل یکی از بانوان شهیده گیلان برگزار می‌شود افزود: تقارن این رونمایی با ایام ولادت حضرت زینب(س) و پاسداشت مقام پرستار، ما را بر آن داشت تا برحسب وظیفه این رویداد را با نام و یاد شهیده مظلوم پرستار گیلانی شهیده مرضیه نبوی نیا برگزار کنیم که به حق الگویی مناسب جهت نمایش جلوه‌ای از الگوی سوم زن طراز ایران اسلامی است.

رزم‌یکی ضمن تشریح عرصه‌های چهارمین دوره رویداد بانوانه بانوی دیار دیلم گفت: این رویداد در شش عرصه جمعیت و خانواده، هنر(عکاسی، طراحی، نقاشی دیجیتال و تایپوگرافی)، روایت،جلسات خانگی(قرآن و روضه)، اقتصاد مقاومتی( تولید و کسب و کار خانگی)و نوجوان برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه بعثت اجتماعی(کنش بانوانه در جنگ رمضان) به عنوان عرصه ویژه این دوره از رویداد بانوی دیار دیلم در نظر گرفته شده است تصریح کرد: عموم علاقه مندان جهت ارائه فعالیت‌های خود در عرصه های ذکر شده تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ مهلت ثبت نام دارند.

مسئول امور بانوان جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان اظهار کرد: بانوان مستعد فعال فرهنگی اجتماعی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ۰۹۳۸۰۴۱۶۶۸۱ در پیام‌رسان ایتا ارتباط برقرار نمایند.

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