بسته شدن مرز با ایران موقتی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بختیار اسماعیل بلوچ در حساب رسمی اداره معاون کمیسر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بستن مرز پاکستان و ایران اقدامی موقت برای بهبود مدیریت مرزی و حمایت از تلاش‌های ضدتروریستی است.

وی افزود: به محض اتخاذ تدابیر مؤثر، مرز بازگشایی خواهد شد.

روز گذشته مسئولان محلی در بلوچستان پاکستان به زعم خود گفتند که به دلیل ملاحظات امنیتی، گذرگاه‌های مشترک مرزی با ایران به طور موقت بسته می‌شود.

گزارش رسانه‌های پاکستانی حاکی از اختلال در رفت‌وآمد شهروندان و نیز فعالیت‌های تجاری در گذرگاه تفتان (میرجاوه) و گبد (ریمدان) با ایران است و این وضعیت واکنش‌هایی نیز در داخل پاکستان در پی داشته است.

روز گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از توقف موقت ترددهای مرزی ایران و پاکستان به دلیل مشکلات فنی خبر داد و گفت: دو کشور برای رفع مشکل و بازگشت گذرگاه‌ها به روال عادی در حال رایزنی هستند.

اسماعیل بقائی درباره گزارش‌های مربوط به انسداد مرز زمینی با پاکستان گفت: «به دلیل بروز برخی مشکلات فنی و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی، ترددها و مراودات مرزی موقتاً متوقف شده است؛ اما مراجع ذی‌ربط دو کشور در تماس نزدیک با یکدیگر، در حال بررسی و مشورت برای رفع مشکل مذکور در اسرع وقت هستند تا فعالیت گذرگاه‌های مرزی به روال عادی بازگردد.»

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