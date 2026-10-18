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هشدار تحلیلگر سیاسی:

آمریکا در پی تکرار سناریوی ۲۰۱۴ برای بازگشت به عراق است

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱
کد مطلب: 1879465
آمریکا در پی تکرار سناریوی ۲۰۱۴ برای بازگشت به عراق است

ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی، نسبت به طرح آمریکا برای تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و فعال‌سازی مجدد تروریسم با هدف بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با داعش هشدار داد و تأکید کرد واشنگتن برای پیشبرد این برنامه، فشارهایی را بر برخی طرف‌های سیاسی اعمال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: برخی سیاستمداران در حال اجرای برنامه‌های آمریکا هستند که هدف آن تضعیف ساختار و نیروهای امنیتی عراق و ایجاد بهانه‌هایی برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشور است.

وی افزود: طرف آمریکایی پس از پایان حضور نظامی خود در خاک عراق، همچنان فشارهایی را برای تأثیرگذاری بر تصمیم سیاسی عراق اعمال می‌کند و در پی برهم زدن وضعیت امنیتی کشور است.

السراج توضیح داد: حملاتی که در دوره اخیر مناطقی مانند کرکوک و برخی مناطق مجاور آن را هدف قرار داده، بخشی از برنامه‌های آمریکایی است. هدف این برنامه‌ها، تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و در نتیجه بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم است.

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