آمریکا در پی تکرار سناریوی ۲۰۱۴ برای بازگشت به عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: برخی سیاستمداران در حال اجرای برنامه‌های آمریکا هستند که هدف آن تضعیف ساختار و نیروهای امنیتی عراق و ایجاد بهانه‌هایی برای بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشور است.

وی افزود: طرف آمریکایی پس از پایان حضور نظامی خود در خاک عراق، همچنان فشارهایی را برای تأثیرگذاری بر تصمیم سیاسی عراق اعمال می‌کند و در پی برهم زدن وضعیت امنیتی کشور است.

السراج توضیح داد: حملاتی که در دوره اخیر مناطقی مانند کرکوک و برخی مناطق مجاور آن را هدف قرار داده، بخشی از برنامه‌های آمریکایی است. هدف این برنامه‌ها، تکرار سناریوی سال ۲۰۱۴ و در نتیجه بازگشت به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم است.

.................

پایان پیام/