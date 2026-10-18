میراث هنری محمود فرشچیان در قاب نمایشگاهی پاریس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه مینیاتور ایرانی با محوریت معرفی گزیده‌ای از آثار محمود فرشچیان، شامگاه جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس افتتاح شد.

در این نمایشگاه، تصاویری از برجسته‌ترین آثار مینیاتوری محمود فرشچیان در معرض دید علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور جمعی از علاقه‌مندان ایرانی و غیرایرانی به هنر و میراث فرهنگی ایران برگزار شد. سفیران جمهوری اسلامی ایران نزد دولت جمهوری فرانسه و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز در این مراسم حضور داشتند.

در روز افتتاحیه سبک‌ها و ادوار تاریخی هنر مینیاتور ایرانی و اساتید بزرگ آن، معرفی و تشریح شد. همچنین کلیپی در معرفی آثار فرشچیان، ویژگی‌های هنری ممتاز، اشتهار فراگیر نزد ایرانیان و غیر ایرانیان در جهان و موفقیت‌های بی نظیر او در مجامع بین المللی پخش شد.

نمایشگاه مینیاتور ایرانی و عکس‌هایی از گزیده آثار محمود فرشچیان، چهارمین و آخرین رویداد فرهنگی‌ هنری است که در قالب فعالیت‌های فرهنگی هفتگی پیش‌بینی شده برای ماه اکتبر در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه افتتاح شد و تا یک هفته ادامه دارد.

گفتنی است، پیش تر سه نمایشگاه دیگر با عناوین نمایشگاههای "ایران باستان: تاریخ و تمدن"، "ایران امروز: هنر، فرهنگ و نوآوری" و همچنین نمایشگاه نقاشی "رویاهای بر باد رفته» ویژه بزرگداشت یاد و خاطره کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و سایر کودکان شهید قربانی تجاوز اخیر به کشورمان در همین محل برگزار شده بود.

برپایی این مجموعه نمایشگاه ‌ها با هدف معرفی جنبه‌های گوناگون فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن ایران به مخاطبان و فراهم آوردن فرصتی برای توسعه و تعمیق گفت و گو، شناخت و درک متقابل میان دو ملت و فرهنگ به شمار می‌رود که با استقبال علاقه مندان به هنر و فرهنگ ایرانی روبرو گردیده است.

استاد فرشچیان (۱۳۰۸-۱۴۰۴) در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبک و مکتب خاصی است که در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با ابداع شیوه‌های نو، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش داده است. او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامی یک پدیده متکی به شعر و ادبیات رها ساخت و رسالت و ارزشی در حد سایر هنرها در نقاشی ایرانی پدید آورد. نقاشی‌های استاد آمیزه دلپذیری از اصالت و نوآوری است. وی با خطوط روان و ترکیب‌بندی‌های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می‌آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. رنگ‌های تابناک و مواجی که در آثار استاد دیده می‌شود، آیتی است از ابتکار که افسانه‌ای به نظر می‌رسد.

وی با خطوط روان و ترکیب‌بندی‌های ظریف و مدور، راز و رمزها و اشارات درونی نهفته را در آثار خود به وجود می‌آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره‌ای فراتر از قالب‌های مرسوم می‌رسد. رنگ‌های تابناک و مواجی که در آثار استاد دیده می‌شود، آیتی است از ابتکار که افسانه‌ای به نظر می‌رسد.

آثار استاد فرشچیان در بیش از صدها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشورها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده است. برگزاری نمایشگاه‌های پی‌درپی معرف شهرت ایشان در پهنه جهانی است؛ به گونه‌ای که موزه‌ها و کتابخانه‌ها و مجموعه‌داران شخصی و عاشقان هنر به داشتن قطعه‌ای از آثار او مباهات می‌کنند.

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