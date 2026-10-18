به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محتوای نامه‌ای که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، حدود یک ماه پیش از شهادت یحیی السنوار، فرمانده شهید حماس، برای او فرستاده بود، منتشر شده است.

سید عبدالملک الحوثی در این نامه تأکید کرده است که مسئله مقدسات اسلامی، آزادسازی فلسطین، نجات مردم فلسطین و دفع خطر صهیونیست‌ها، مسئله‌ای است که به همه مسلمانان مربوط می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های نظامی حماس در غزه نوشته است: جنبش حماس و شاخه نظامی آن، گردان‌های قسام، پرچم امت اسلامی در جهاد در راه خدا و مقابله با دشمن سرسخت مسلمانان هستند.

رهبر انصارالله یمن همچنین با اشاره به ابعاد میدانی و راهبردی عملیات طوفان‌الاقصی، این عملیات را از نظر برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا بسیار موفق توصیف کرده و نوشته است که حمایت، مراقبت و یاری خداوند در جریان آن آشکار بود.

الحوثی در ادامه، با تأکید بر همکاری جبهه‌های مقاومت، گفته است: یمنِ ایمان از زمان عملیات تاریخی و مبارک طوفان‌الاقصی، در این نبرد مقدس در کنار برادران مجاهد خود در فلسطین مشارکت دارد.

وی همچنین با اشاره به حمایت مردم فلسطین از مقاومت و پایداری آنان با وجود فداکاری‌های گسترده، تأکید کرده است که فلسطینیان در حال نبردی برای همه امت اسلامی هستند و مسئولیتی را بر دوش می‌کشند که بر عهده همه مسلمانان است.

رهبر انصارالله در این نامه افزوده است: دست‌کم وظیفه مسلمانان این بود که همه شکل‌های حمایت و پشتیبانی را از مجاهدان فلسطینی که در نبرد اسلام و مسلمانان حضور دارند، به عمل آورند.

الحوثی در بخش دیگری از نامه، با اشاره به رویارویی یمن با آمریکا و انگلیس در حمایت از مردم فلسطین، نوشته است: کشور ما وارد جنگی آشکار و رویارویی مستمر با آمریکا و انگلیس شده است. آمریکا بیش از ۷۰۰ حمله هوایی علیه کشور ما انجام داد تا ما را برای متوقف کردن عملیات دریایی تحت فشار قرار دهد، اما در این هدف شکست خورد.

وی در پایان تأکید کرده است: موضع ما در حمایت از شما، تحت تأثیر هیچ‌گونه فشار سیاسی، نظامی یا اقتصادی از سوی دشمنان قرار نمی‌گیرد.

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