به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش ملی «آموزش و پرورش ارزش‌ها در دوره دبستان و پیش‌دبستان با رویکرد ایرانی ـ اسلامی» با هدف تبیین و تعمیق ارزش‌های اخلاقی، دینی، فرهنگی و اجتماعی و بررسی راهکارهای مؤثر در آموزش این ارزش‌ها، ۹ دی‌ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

این همایش از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، فرهنگیان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت دعوت کرده است مقالات علمی و پژوهشی خود را با محوریت آموزش و پرورش ارزش‌ها در دوره دبستان و پیش‌دبستان به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

محورهای همایش در سه بخش بنیادی و نظری، راهبردی و کاربردی تدوین شده است. در بخش بنیادی و نظری، موضوعاتی همچون تعریف و تحلیل مفهومی ارزش‌ها، دیدگاه‌های اسلامی و غربی درباره ارزش، رویکردهای قرآنی و روایی و نیز دیدگاه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاسی در آموزش ارزش‌ها بررسی می‌شود.

در بخش راهبردی، موضوعاتی از جمله جایگاه ارزش‌ها در نظام آموزش و پرورش ایران و سند تحول بنیادین، مطالعات تطبیقی، آسیب‌شناسی و چالش‌های معاصر آموزش ارزش‌ها، نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، مدیریت آموزشی و برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در بخش کاربردی نیز تحلیل و نقد جایگاه ارزش‌ها در کتاب‌های درسی، روش‌های نوین تدریس، آموزش‌های ضمن خدمت، نقش خانواده و فضای مجازی، فلسفه برای کودکان، رسانه و ظرفیت شعر، بازی، قصه و کاردستی در آموزش ارزش‌ها از جمله محورهای تعیین‌شده برای دریافت مقالات است.

این همایش دو محور ویژه نیز دارد؛ محور نخست با عنوان «ارزش از دیدگاه امام شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای(ره)» به بررسی ارزش‌های محوری در بیانات ایشان و راهکارهای تربیتی مرتبط با این دیدگاه می‌پردازد. محور دوم با عنوان «ارزش، مردم و جنگ رمضان» نیز موضوعاتی همچون مردم‌شناسی ارزش‌ها در جنگ رمضان و بازنمایی ارزش‌های سیاسی، اجتماعی، دینی و ملی در این جنگ را دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ است و همایش روز ۹ دی‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ در سالن همایش‌های دانشکده رفاه، واقع در تهران، میدان بهارستان، خیابان مردم، روبه‌روی ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

پژوهشگران برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه همایش به نشانی valuesedu.refahconf.ir مراجعه کنند یا از طریق رایانامه valuesedu@refah.ac.ir و شماره تلفن ۰۲۱۳۵۰۷۴۲۷۶ با دبیرخانه همایش ارتباط بگیرند.

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