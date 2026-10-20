دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش نهم: دعاهای امام حسن عسکری(ع) و امام زمان(عج)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص)، امام علی(ع)، حضرت زهرا(س)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد. در بخش آخر این نوشته، دعاهای امام حسن عسکری(ع) و امام زمان(عج) بررسی خواهد شد.

در منابع روایی، تنها یک دعا از امام حسن عسکری(ع) با موضوع «گسترش رزق» نقل شده است. الفاظ این دعا شباهت فراوانی به دعاهای دیگر ائمه معصومین(ع) در این زمینه دارد و از این رو، می‌توان آن را دعایی مشترک در میان ائمه(ع) برای درخواست وسعت رزق دانست. «یا اَسْمَعَ السّامِعینَ، وَیا اَبْصَرَ الْمُبْصِرینَ، وَیا اَعَزَّ النّاظِرینَ وَیا اَسْرَعَ الْحاسِبینَ، وَیا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، وَیا اَحْکَمَ الْحاکِمینَ، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ اَوْسِعْ لی فی رِزْقی وَمُدَّ لی فی عُمْری وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِرَحْمَتِکَ، وَ اجْعَلْنی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِه لِدینِکَ وَلا تَسْتَبْدِلْ بی غَیْری».

ایشان همچنین در بخشی از دعایی که با عنوان «دعای ماه رمضان» از امام حسن عسکری(ع) روایت شده است، از خداوند چنین درخواست می‌کنند: «وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُطِیلَ عُمْرِی فِی طَاعَتِکَ وَ تُوَسِّعَ لِی فِی رِزْقِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»؛ یعنی: «از تو می‌خواهم عمرم را در راه اطاعت از خود طولانی گردانی و روزی‌ام را گسترش دهی، ای مهربان‌ترین مهربانان.»

در میان ادعیه روایت‌شده از امام زمان(عج) درباره گسترش رزق نیز می‌توان به بخشی از «دعای پس از نماز عید فطر» اشاره کرد که در آن، ایشان از خداوند چنین درخواست می‌کنند:

«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ... اَنْ تُغْنِیَ فَقْری وَ اَنْ تَجْبُرَ فاقَتی وَ اَنْ تَرْحَمَ مَسْکَنَتی وَ اَنْ تُعِزَّ ذُلّی وَ اَنْ تَرْفَعَ ضَعَتی وَ اَنْ تُغْنِیَ عائِلَتی وَ اَنْ تُؤْنِسَ وَحْشَتی وَ اَنْ تُکْثِرَ قِلَّتی وَ اَنْ تُدِرَّ رِزْقی، فی عافِیَةٍ وَیُسْرٍ وخَفْضِ عَیْشٍ »

همچنین، در بخشی از دعای «دفع الشدائد والمهمّات» که در منابع روایی با عنوان «دعای علوی مصری» شناخته می‌شود و راوی آن را از امام زمان(عج) نقل کرده است، از خداوند چنین درخواست می‌شود: «... وَلاَ الدُّنْیا أَکْبَرَ هَمّی وَأَنْ تُوَسِّعَ عَلَیَّ رِزْقی»؛ یعنی: «دنیا را بزرگ‌ترین دغدغه من قرار ندهی و روزی‌ام را گسترش بخشی.» «و اَکثر مِن الحَلال مالی»

از امام زمان(عج) دعایی پس از زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا روایت شده است که در میان عموم مردم با عنوان «زیارت ناحیه مقدسه» شناخته می‌شود. در بخش‌هایی از این دعا نیز می‌توان درخواست‌هایی از خداوند را یافت که با موضوع گشایش و گسترش رزق ارتباط دارند. به عنوان نمونه: «أَللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِهذَا الصِّدّیقِ الْإِمامِ وَ نَسْأَلُکَ بِالْحَقِّ الَّذی جَعَلْتَهُ لَهُ وَ لِجَدِّهِ رَسُولِکَ وَ لِأَبَوَیْهِ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ أَهْلِ بَیْتِ الرَّحْمَةِ، إِدْرارَ الرِّزْقِ الَّذی بِهِ قِوامُ حَیاتِنا وَ صَلاحُ أَحْوالِ عِیالِنا، بارالها، ما به‌واسطه این امام صدّیق و راستگوی راستین به تو توسّل می‏‌جوییم و از تو درخواست می‏‌کنیم به خاطر حقّی که مخصوص او قرار دادی و مخصوص جدّش رسول خودت و مخصوص پدرش علی و مادرش فاطمه، آن اهل‌بیت رحمت قرار دادی؛ رزق و روزی ما را که پایداری زندگی‏ ما و اصلاح امور خانواده‏‌مان به آن بستگی دارد، افزون گردان»

همچنین در فراز دیگری آمده است: «... وَ نَحْنُ نَسْاَلُکَ مِنَ الرِّزْقِ ما یَکُونُ صَلاحا لِلدُّنْیا وَ بَلاغا لِلاْخِرَةِ ، و ما از رزق و روزی، مقداری می‏‌خواهیم که موجب صلاح دنیا و وسیلۀ سعادت آخرت ما شود» یا دعای «أَللَّهُمَّ أَغْنِنی بِحَلالِکَ عَنِ الْحَرامِ وَ بِفَضْلِکَ عَنْ جَمیعِ الْأَنامِ. خدایا، مرا به واسطۀ حلالت از حرام غنی فرما، و با فضل و کرمت از تمام مردم بی‏ نیاز ساز.»

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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