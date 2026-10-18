به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید جواد حسینی مدیر روابط عمومی کانون نویسندگان قم، با اشاره به آغاز ثبت‌نام چهل‌وپنجمین دوره کلاس‌های آموزشی این کانون اظهار کرد: کانون نویسندگان قم به‌عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به دانشگاه طلوع مهر، از سال ۱۳۷۷ با هدف توسعه فرهنگ نویسندگی، شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی، گسترش پژوهش و نگارش و پاسداشت میراث علمی و فرهنگی حوزه و شهر مقدس قم فعالیت می‌کند.

وی افزود: این کانون در طول سال‌های فعالیت خود با برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌های ادبی و پژوهشی، برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های مختلف، تلاش کرده است زمینه رشد و بالندگی علاقه‌مندان به قلم و اندیشه را فراهم کند.

حسینی با تأکید بر اهمیت مهارت‌های نوشتاری در زندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: در دنیای امروز، توانایی درست‌نویسی، روایت دقیق رویدادها و انتقال روشن افکار و تجربه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ازاین‌رو، در دوره جدید تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع از آموزش‌های تخصصی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع در حوزه ادبیات و نویسندگی ویژه بزرگسالان

مدیر روابط عمومی کانون نویسندگان قم با تشریح برنامه‌های آموزشی این دوره گفت: کلاس‌های نویسندگی، ویرایش، داستان‌نویسی، شعر، خبرنگاری، فیلم‌نامه‌نویسی، مقاله و پایان‌نامه‌نویسی، نگارش در رسانه و فضای مجازی، روایت‌نویسی، عکاسی خبری و داستان‌نویسی تکمیلی با محوریت ادبیات کودک و نوجوان، از جمله دوره‌هایی است که در چهل‌وپنجمین دوره کلاس‌های آموزشی کانون نویسندگان قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تدریس این دوره‌ها را استادانی همچون محمدرضا آتشین‌صدف، علی‌اصغر کاویانی، مرتضی داستانی، موسی صباغیان، حامد عبداللهی، حسن طاهری، رضا رحیمی‌فرد، احمد ظهرابی و شفیعه اسماعیلی بر عهده دارند.

سید جواد حسینی افزود: بیشتر کلاس‌ها در قالب دوره‌های ۱۰ جلسه‌ای و به‌صورت هفتگی برگزار می‌شوند. همچنین کارگاه داستان‌نویسی و انجمن داستان‌نویسی با تدریس استاد علی‌اصغر کاویانی، پنجشنبه‌ها به‌صورت یک هفته در میان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه نوجوانان اظهار کرد: در راستای شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی نسل جدید، دوره‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان پایه‌های پنجم تا دهم نیز طراحی شده است.

مدیر روابط عمومی کانون نویسندگان قم افزود: این دوره‌ها شامل نویسندگی مقدماتی ویژه پسران با تدریس استاد علی‌اصغر کاویانی و نویسندگی خلاق مقدماتی و پیشرفته ویژه دختران با تدریس استاد شفیعه اسماعیلی است.

وی هدف از برگزاری این کلاس‌ها را تقویت قدرت تخیل، پرورش خلاقیت، آشنایی دانش‌آموزان با اصول نوشتن و فراهم کردن زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای ادبی آنان عنوان کرد.



فراخوان‌های ادبی و انتشار آثار؛ از «حماسه وداع» تا «دریچه‌ای به آسمان شعر»

سید جواد حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به دیگر فعالیت‌های اخیر کانون نویسندگان قم در حوزه ادبیات اشاره کرد و گفت: برگزاری فراخوان‌های ادبی و فراهم‌کردن زمینه شناسایی، معرفی و انتشار آثار نویسندگان، از جمله برنامه‌های این کانون در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و ادبیات است.

وی با اشاره به برگزاری فراخوان ادبی «حماسه وداع» اظهار کرد: این فراخوان هم‌زمان با آیین وداع با رهبر شهید و تشییع پیکر مطهر ایشان طراحی و برگزار شد و با استقبال نویسندگان و علاقه‌مندان به ادبیات همراه بود.

وی افزود: آیین اختتامیه این فراخوان با معرفی و تقدیر از برگزیدگان و رونمایی از کتاب «حماسه وداع» برگزار شد. تلاش کردیم آثار ارسالی به این فراخوان را در قالب این مجموعه منتشر کنیم تا ضمن پاسداشت احساسات، اندیشه‌ها و روایت‌های ثبت‌شده در این رویداد، زمینه ماندگاری این آثار نیز فراهم شود.

مدیر روابط عمومی کانون نویسندگان قم همچنین از رونمایی کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر» در هفته گذشته به‌عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های اخیر این کانون یاد کرد و گفت: این اثر در راستای توجه به شعر، حمایت از شاعران و گسترش فرهنگ شعر و ادبیات منتشر شده است و می‌تواند فرصتی برای معرفی آثار و استعدادهای ادبی و ایجاد ارتباط بیشتر میان علاقه‌مندان و جامعه شعر و ادب فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم نشست‌های ادبی هفتگی کانون نویسندگان قم با همکاری دانشگاه طلوع مهر خبر داد و گفت: این نشست‌ها با محوریت خوانش و بررسی آثار بزرگان ادبیات فارسی، از جمله فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ، روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر، واحد رسالت، برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور در این نشست‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است، افزود: این محافل فرصتی برای آشنایی بیشتر با گنجینه ادبیات فارسی، تقویت مهارت‌های نوشتاری و بهره‌مندی از فضای فرهنگی و ادبی دانشگاه فراهم می‌کند.

مدیر روابط عمومی کانون نویسندگان قم با دعوت از دانشجویان، علاقه‌مندان به ادبیات و خانواده‌ها برای مشارکت در این دوره‌ها تصریح کرد: مهلت ثبت‌نام چهل‌وپنجمین دوره کلاس‌های آموزشی کانون نویسندگان قم تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند به‌صورت غیرحضوری از طریق نشانی اینترنتی https://edu.tolouemehr.ac.ir/shortcourse برای ثبت‌نام اقدام کنند.

وی محل برگزاری کلاس‌ها را قم، خیابان دورشهر، خیابان جعفر طیار، کوچه ۳۳، پلاک ۵۲، دبیرستان طلوع مهر اعلام کرد و گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۵۳۳۵۵۵۶۱۰، داخلی‌های ۵۰۱ و ۵۰۳، و ۰۲۵۳۷۸۳۱۴۲۱ تماس بگیرند.

وی همچنین از علاقه‌مندان خواست برای اطلاع از آخرین اخبار، برنامه‌های آموزشی و نشست‌های ادبی کانون، به شناسه @qomqalam در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه اینترنتی www.qomqalam.ir مراجعه کنند.

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