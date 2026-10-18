»مجد مجیدی«؛ غزلی در تجلیل از مواضع ملی مجیدی پس از موفقیت در جشنوارۀ فیلم بوسان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیدعبدالله حسینی، رئیس مرکز اسلامی آفریقا، به تجلیل از مجید مجیدی و مواضع اخیر او در حمایت از مردم ایران پرداخت؛ وی در پیامی نوشت:

مجد مجیدی

تقدیم به هنرمند مبعوث مجید مجیدی که برای ایران وجد و مجد به ارمغان آورد و صدای رسای ملت مبعوث ایران شد.

دقایقی پیش به مجید زنگ زدم و برایش این شعر را خواندم. هم من با هر بیتش گریه کردم که اورا شایسته این ستایش می‌دانستم و هم او که با شکسته نفسی می‌گفت شایسته این ستایش نیستم.

خیلی ناشیانه از او خواستم که شعر را در کانالهایی که دارد منتشر کند و او با بزرگواری گفت ابدا.

فکر میکنم خدا این غزل را منتشر خواهد کرد.

مجید دیشب از لوسان برگشته است هم رنج سفر داشت وهم سرماخورده بود. که برای سلامتی اش امن یجیب خواندم شما هم بخوانید.

آفریننده، بچه‌های آسمان، همرنگ خدا و روایتگر داستان کودکی محمد رسول الله آبروی کارگردانان منتصر و متعهد انقلاب است.

خداش در همه حال از بلا نگهدارد.

سلام ای فیلمساز جان فدای ملت ایران

مجید ای مرد، ای درد آشنای ملت ایران

ترا باید ستود ای مرد که مجدت بود دستاورد

شدی آنروز، آواز رسای ملت ایران

تویی شایسته تمجید، کز تو مجد میبارد

طنین انداز شد با تو صدای ملت ایران

یکی از بچه های آسمانی تو، مجید آقا

هنرمند شریف و باصفای ملت ایران

تو آن انسان آگاهی که با خورشید همراهی

نگهبان دلت باشد خدای ملت ایران

تو هم مانند آن خر زهره دختر، میتوانستی

بخایی ژاژ و گویی ناسزای ملت ایران

برای جذب فالور، کنی چون لاله با ناله

ازآن هرزه زبانی ها ورای ملت ایران

ولی تقسیم کردی تو غذای نیمروزت‌ را

در استیج جهان با بچه های ملت ایران

سزاوار تو باشد نام سرخ مرزبان ای مرد

که تو کردی دفاع از مرزهای ملت ایران

شدی ای فیلمساز منتصر، مبعوث تا باشی

در آن تالار، با قدرت صدای ملت ایران

سلاح دوربینت را هدف گیرانه بردار و

بجنگ ای مارشال اینک بجای ملت ایران

مجیدا مجد آوردی، شکوه و نجد آوردی

سرور و وجد آوردی برای ملت ایران

نشستی پشت لانچر های استودیو و باغیرت

شرف شلیک کردی تو بجای ملت ایران

چنان از ظلم های رفته بر این سر زمین گفتی

که نامت گشت مشمول دعای ملت ایران

سزاوار تو، همرنگ خدا، اسکار آزادی است

که با دست تو بالا شد، لوای ملت ایران

علیرغم گدایان جهان غرب، خواهی دید

جهان غرب خواهد شد گدای ملت ایران.

نباشد دور آن‌ دوران، ببینی والرین را

که با کرنش زده زانو بپای ملت ایران.

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