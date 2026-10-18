به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که حدود ۶۰ هزار کودک در نوار غزه در پی حملات اسرائیل، یکی از والدین یا هر دو را از دست داده‌اند؛ آماری که ابعاد یکی از تلخ‌ترین پیامدهای انسانی جنگ برای کودکان این منطقه را نشان می‌دهد.

این وضعیت هم‌زمان با ادامه آوارگی، وخامت شرایط زندگی و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی ادامه دارد.

ریکاردو پرز، سخنگوی یونیسف، در نشست خبری دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفت از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، بیش از یک سال پیش، بیش از ۳۴۰ کودک کشته شده‌اند و صدها کودک دیگر نیز زخمی شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود برقراری آتش‌بس، خطرها همچنان کودکان را تهدید می‌کند.

پرز توضیح داد که حملات اسرائیل در دو هفته گذشته به کشته شدن چند کودک پسر و دو دختر و زخمی شدن دست‌کم ۳۳ کودک دیگر با جراحات شدید منجر شده است. دو کودک دیگر نیز بر اثر جراحات قبلی جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته سخنگوی یونیسف، حدود ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه همچنان آواره‌اند و بیشتر آن‌ها در چادرها یا ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند که در حملات آسیب دیده‌اند. این کودکان در شرایطی به سر می‌برند که از امنیت و ثبات کافی برخوردار نیست و نزدیک شدن فصل زمستان، خطرهای بیشتری را برای خانواده‌های آواره به همراه دارد.

پرز با اشاره به اینکه کودکان غزه برای چهارمین بار در دوران جنگ با فصل زمستان روبه‌رو می‌شوند، گفت آن‌ها همچنان برای زنده ماندن تلاش می‌کنند؛ در حالی که آثار جنگ بر تمام جنبه‌های زندگی روزمره‌شان، از سرپناه و غذا گرفته تا آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، سایه انداخته است.

به گفته این مقام سازمان ملل، هرچند آتش‌بس به بهبود محدود وضعیت تغذیه و افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری منجر شده، نیازهای انسانی همچنان گسترده است و منابع مالی موجود پاسخگوی این حجم از نیازها نیست.

چادرهای آسیب‌دیده، ساختمان‌های ناایمن و محل‌های پرتراکم اسکان آوارگان نیز چالش‌های بیشتری برای حفاظت از کودکان ایجاد کرده‌اند؛ به‌ویژه در آستانه بارندگی‌ها و سرمای زمستان، آن هم در شرایطی که زیرساخت‌ها آسیب دیده و خدمات فاضلاب و دسترسی به آب سالم با کمبود مواجه است.

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