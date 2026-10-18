به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی برکه، از رهبران جنبش حماس، اظهار داشت: آرمان فلسطین عمیق‌تر از آن است که با شهادت یک رهبر به پایان برسد. گذشت دو سال از شهادت یحیی السنوار ملقب به ابوابراهیم، تجربه استثنایی رزمی و سیاسی مردی را به یاد می‌آورد که نامش با مرحله‌ای محوری در تاریخ آرمان فلسطین پیوند خورده است.

وی افزود: السنوار نبرد «طوفان‌الاقصی» را در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) رهبری کرد و تا زمان شهادتش در درگیری مستقیم با نیروهای اشغالگر صهیونیستی در رفح در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۴ مهر)، در خطوط مقدم مبارزه باقی ماند.

برکه خاطرنشان کرد: السنوار نمونه زنده‌ای از مفهوم رهبری و پشتیبانی میدانی را ارائه داد و تصمیم گرفت در کنار رزمندگان در خطوط مقدم بماند. این نشان‌دهنده تعهد فرمانده و رهبر به اصول پایداری و مقاومت در سخت‌ترین لحظات است.

وی تصریح کرد: تجربه السنوار به عنوان یک شخصیت محوری برای درک ابعاد سیاسی و میدانی عملیات ۷ اکتبر، موضوع مطالعه و بحث در این خصوص خواهد بود.

برکه تأکید کرد: مبارزه برای احقاق حقوق ملی با رفتن رهبران پایان نمی‌یابد و مسئولیت ما در حمایت از مردم، حفظ وحدت و تلاش برای توقف تجاوزات دشمن و پایان دادن به اشغالگری آن است.

وی گفت: وفاداری به ابوابراهیم و همه شهدای فلسطین و رهبرانی که در جریان «طوفان‌الاقصی» به شهادت رسیدند، در گرو حفظ حافظه ملی، تثبیت حقوق مردم فلسطین برای آزادی، حق بازگشت و استقلال و تداوم مسیر مقاومت تا اعاده همه حقوق است.

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