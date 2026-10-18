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آرمان فلسطین با شهادت یک رهبر پایان نمی‌یابد

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
کد مطلب: 1879538
آرمان فلسطین با شهادت یک رهبر پایان نمی‌یابد

علی برکه، از رهبران جنبش حماس، با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت یحیی السنوار، تأکید کرد که آرمان فلسطین عمیق‌تر از آن است که با شهادت یک رهبر به پایان برسد و السنوار نمونه زنده‌ای از رهبری و پشتیبانی میدانی بود که تا لحظه شهادت در کنار رزمندگان در خطوط مقدم باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی برکه، از رهبران جنبش حماس، اظهار داشت: آرمان فلسطین عمیق‌تر از آن است که با شهادت یک رهبر به پایان برسد. گذشت دو سال از شهادت یحیی السنوار ملقب به ابوابراهیم، تجربه استثنایی رزمی و سیاسی مردی را به یاد می‌آورد که نامش با مرحله‌ای محوری در تاریخ آرمان فلسطین پیوند خورده است.

وی افزود: السنوار نبرد «طوفان‌الاقصی» را در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) رهبری کرد و تا زمان شهادتش در درگیری مستقیم با نیروهای اشغالگر صهیونیستی در رفح در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۴ مهر)، در خطوط مقدم مبارزه باقی ماند.

برکه خاطرنشان کرد: السنوار نمونه زنده‌ای از مفهوم رهبری و پشتیبانی میدانی را ارائه داد و تصمیم گرفت در کنار رزمندگان در خطوط مقدم بماند. این نشان‌دهنده تعهد فرمانده و رهبر به اصول پایداری و مقاومت در سخت‌ترین لحظات است.

وی تصریح کرد: تجربه السنوار به عنوان یک شخصیت محوری برای درک ابعاد سیاسی و میدانی عملیات ۷ اکتبر، موضوع مطالعه و بحث در این خصوص خواهد بود.

برکه تأکید کرد: مبارزه برای احقاق حقوق ملی با رفتن رهبران پایان نمی‌یابد و مسئولیت ما در حمایت از مردم، حفظ وحدت و تلاش برای توقف تجاوزات دشمن و پایان دادن به اشغالگری آن است.

وی گفت: وفاداری به ابوابراهیم و همه شهدای فلسطین و رهبرانی که در جریان «طوفان‌الاقصی» به شهادت رسیدند، در گرو حفظ حافظه ملی، تثبیت حقوق مردم فلسطین برای آزادی، حق بازگشت و استقلال و تداوم مسیر مقاومت تا اعاده همه حقوق است.

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