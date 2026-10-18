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قالیباف:

شهدای وزارت دفاع پیش‌قراول شهدای کابینه بودند

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
کد مطلب: 1879542
شهدای وزارت دفاع پیش‌قراول شهدای کابینه بودند

رئیس مجلس با گرامیداشت یاد شهدای دولت به‌ویژه شهدای وزارت دفاع، از شهیدان چمران، نامجو، فکوری، شمخانی و نصیرزاده به‌عنوان وزرای دفاع شهید یاد کرد و بر ضرورت ادامه راه شهدای بزرگی همچون فخری‌زاده، حاجی‌زاده و تهرانی‌مقدم تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵) در جریان بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و پس از دفاع رئیس‌جمهور از اخلاقی، گفت: از همه اعضای کابینه تقدیر و تشکر می‌کنم و یاد شهدای دولت، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع را گرامی می‌دارم که پیش‌قراول شهدای کابینه هستند.

وی افزود: اگر نگاهی بیندازیم، شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزرای دفاع ما بودند که نشان می‌دهد این عزیزان پیش‌قراول جهاد و شهادت بوده‌اند.

دکتر قالیباف ابراز امیدواری کرد که بتوانیم راه شهدای بزرگی را که در این حوزه داشتیم، از جمله شهیدان فخری‌زاده، حاجی‌زاده، تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا را ادامه دهیم و پیش ببریم.

رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: حتما عزیزان ما در مجلس نیز به این شرایط حساس و این روز مهم توجه دارند و از جناب‌عالی و  همراهان شما، به سهم خودم تقدیر و تشکر می‌کنم./
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