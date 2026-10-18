به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از سازمان‌های ضدنژادپرستی و فعالان مدنی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، دیروز شنبه، در اعتراض به تظاهرات جریان راست افراطی با محوریت سیاست «بازمهاجرت/اخراج مهاجران» تجمع کردند.

شعار اصلی این تجمع «نه به بازمهاجرت» بود و برگزارکنندگان اعلام کردند که تغییر شعارهای جریان راست افراطی به عناوینی مانند «مبارزه با نازیسم و اسلام‌گرایی»، ماهیت ایدئولوژیک و ضداسلامی این جریان را پنهان نمی‌کند.

لنه یونکر، از اعضای ابتکار مشترک علیه نژادپرستی و تبعیض، با انتقاد از جریان‌های راست افراطی گفت که این گروه‌ها تلاش می‌کنند پشت تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی از پرچم دانمارک پنهان شوند. وی تأکید کرد: «پرچم‌های متعدد دانمارک نمی‌توانند نفرتی را که هواداران آن‌ها، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، علیه مسلمانان ابراز می‌کنند، پنهان سازند.»

یونکر همچنین با رد مقصر دانستن مسلمانان در مشکلات اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی اظهار داشت که افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف خدمات رفاهی ناشی از عملکرد سیاستمداران و کارفرمایانی است که دستمزدها و شرایط کاری را تحت فشار قرار می‌دهند.

این تجمع ساعت ۱۳ روز شنبه از میدان هالم‌توروت در منطقه وستربرو کپنهاگ آغاز شد. جان اکبیریِرگ، رئیس اتحادیه کارگری 3F کپنهاگ، و ساما بن حدّو، دبیرکل سازمان مینو دانمارک، از جمله سخنرانان این برنامه بودند. برگزارکنندگان هدف از این حرکت اعتراضی را مقابله با عادی‌سازی سیاست‌ها علیه مهاجران و دفاع از امنیت و حقوق همه شهروندان عنوان کردند.

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