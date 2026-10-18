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فعالان دانمارکی در اعتراض به نفرت‌پراکنی راست افراطی علیه مسلمانان تجمع کردند

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
کد مطلب: 1879546
فعالان دانمارکی در اعتراض به نفرت‌پراکنی راست افراطی علیه مسلمانان تجمع کردند

فعالان ضدنژادپرستی در کپنهاگ، ادعای جریان راست افراطی درباره مبارزه با نازیسم و اسلام‌گرایی را زیر سؤال بردند و در تجمعی اعتراضی علیه سیاست «اخراج مهاجران» شرکت کردند. به گفته یکی از برگزارکنندگان، این شعارها نمی‌تواند نفرت علیه مسلمانان را که به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی ابراز می‌شود، پنهان کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از سازمان‌های ضدنژادپرستی و فعالان مدنی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، دیروز شنبه، در اعتراض به تظاهرات جریان راست افراطی با محوریت سیاست «بازمهاجرت/اخراج مهاجران» تجمع کردند.

شعار اصلی این تجمع «نه به بازمهاجرت» بود و برگزارکنندگان اعلام کردند که تغییر شعارهای جریان راست افراطی به عناوینی مانند «مبارزه با نازیسم و اسلام‌گرایی»، ماهیت ایدئولوژیک و ضداسلامی این جریان را پنهان نمی‌کند.

لنه یونکر، از اعضای ابتکار مشترک علیه نژادپرستی و تبعیض، با انتقاد از جریان‌های راست افراطی گفت که این گروه‌ها تلاش می‌کنند پشت تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی از پرچم دانمارک پنهان شوند. وی تأکید کرد: «پرچم‌های متعدد دانمارک نمی‌توانند نفرتی را که هواداران آن‌ها، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، علیه مسلمانان ابراز می‌کنند، پنهان سازند.»

یونکر همچنین با رد مقصر دانستن مسلمانان در مشکلات اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی اظهار داشت که افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف خدمات رفاهی ناشی از عملکرد سیاستمداران و کارفرمایانی است که دستمزدها و شرایط کاری را تحت فشار قرار می‌دهند.

این تجمع ساعت ۱۳ روز شنبه از میدان هالم‌توروت در منطقه وستربرو کپنهاگ آغاز شد. جان اکبیریِرگ، رئیس اتحادیه کارگری 3F کپنهاگ، و ساما بن حدّو، دبیرکل سازمان مینو دانمارک، از جمله سخنرانان این برنامه بودند. برگزارکنندگان هدف از این حرکت اعتراضی را مقابله با عادی‌سازی سیاست‌ها علیه مهاجران و دفاع از امنیت و حقوق همه شهروندان عنوان کردند.

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