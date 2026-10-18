به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالهادی السعداوی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند و بر شهروند اثر منفی بگذارد، به فراکسیون‌های سیاسی نیز آسیب می‌زند و آنان در برابر این تصمیمات خواهند ایستاد و ممکن است به سمت طرح عدم اعتماد به دولت حرکت کنند.

وی اشاره کرد: عراق با ایران مرز مشترک ۱۴۰۰ کیلومتری دارد و روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعی گسترده‌ای میان دو کشور وجود دارد. علاوه بر این، رفت‌وآمد برای تحصیل و درمان نیز برقرار است و همین موضوعات، دولت را ملزم می‌کند در برابر هیچ دیکته آمریکایی که رابطه میان دو کشور را قطع کند، تسلیم نشود.

السعداوی افزود: عراق توسط پارلمان و فراکسیون‌های سیاسی اداره می‌شود و منافع این فراکسیون‌ها با منافع شهروندان گره خورده است. بنابراین، آنان در برابر تصمیمات دولت خواهند ایستاد و این امر ممکن است به طرح عدم اعتماد منجر شود.

وی تأکید کرد: ضروری است تصمیم عراقی مستقل از هرگونه فشار یا دیکته‌ای اتخاذ شود، به‌ویژه اینکه منافع بزرگی عراق و ایران را به هم پیوند داده است و هیچ کشوری حق ندارد عراق را از تغییر روابط خود با کشورهای دیگر بازدارد.

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