به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم روز شنبه در دفتر خود در بغداد میزبان فالح فیاض بود. بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای حکیم که خبرگزاری رسمی عراق (واع) آن را منتشر کرد، دو طرف در این دیدار درباره وضعیت امنیتی کشور پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی و بازپس‌گیری حاکمیت ملی عراق گفت‌وگو کردند.

حکیم با تأکید بر نقش حشد شعبی در دستیابی به دستاوردهای امنیتی و حفظ آن‌ها، این سازمان را نهادی امنیتی و رسمی دانست که زیر نظر دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت ادامه عملیات پیش‌دستانه، ضربه زدن به کانون‌های تروریسم و جلوگیری از تجدید قوای گروه‌های تروریستی تأکید کرد.

حکیم در پایان خواستار ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش به گروه‌های مختلف جامعه عراق و مقابله با چالش‌ها از طریق وحدت و انسجام بیشتر داخلی شد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

