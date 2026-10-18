وحدت داخلی، تنها راه محافظت از لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی فضل‌الله در سخنرانی در مرکز فرهنگی اسلامی در «حاره حریک» تأکید کرد: یکی از مشکلات ما عجولانه عمل کردن، واکنش‌های احساسی و نسنجیده در برخورد با مسائل است. این امر می‌تواند منجر به تفرقه و جدایی بیشتر شود و فضایی از تنش فرقه‌ای و مذهبی ایجاد کند، زیرا خودخواهی و منافع شخصی بدون توجه به پیامدهای منفی آن، بر منافع عمومی مقدم می‌شود.

وی تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر مملو از شایعات و اتهامات بی‌اساس علیه نهادها، احزاب و گروه‌های مختلف هستند؛ از همین رو باید از هرگونه اظهارنظر یا انتشار اخبار قبل از تأیید صحت آن و توجه به پیامدهای احتمالی آن خودداری کرد.

این روحانی لبنانی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال گسترش تجاوز دشمن اسرائیلی علیه لبنان و منطقه با توجه به نزدیک شدن انتخابات رژیم صهیونیستی، گفت: ما همیشه خواستار هوشیاری در مورد دشمن صهیونیستی هستیم، زیرا این دشمنی است که نمی‌توان به نیات آن اعتماد کرد، به‌خصوص که در حال حاضر در بحبوحه انتخابات است. این نگرانی وجود دارد که نتانیاهو ممکن است به دنبال برهم زدن اوضاع منطقه از طریق تهدید و فشار باشد که می‌تواند به اقدامات تجاوزکارانه برای دستیابی به اهداف سیاسی و انتخاباتی منجر شود.

او با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلاف، مقدم شمردن منافع عمومی بر خواسته‌های شخصی و اتحاد برای محافظت از وطن گفت: تقویت وحدت داخلی، شیر اطمینان لبنان را تشکیل می‌دهد.

سید فضل‌الله نسبت به کسانی که به دنبال سوءاستفاده از هر حادثه و بزرگ‌نمایی آن برای ایجاد تفرقه بین لبنانی‌ها با هدف تضعیف وحدت آنها و آسیب رساندن به صلح مدنی هستند، هشدار داد و بر لزوم آگاهی از خطرات این تلاش‌ها و تلاش برای خنثی کردن آنها با تقویت انسجام داخلی تأکید کرد.

وی درباره ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، کشوری عمدتاً مسلمان‌نشین، و پرسش‌هایی که این تصمیم در مورد آزادی عقیده و حقوق مذهبی مطرح می‌کند، مراتب تأسف و محکومیت خود را از این تصمیم ابراز داشت و به دلیل پیامدهای منفی بالقوه آن بر بافت جامعه، خواستار لغو آن شد.

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