به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و دشواری دسترسی به مسکن، صدها هزار نفر در چهار کشور اروپایی فرانسه، ایتالیا، بلژیک و پرتغال به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها در فرانسه با درگیری‌های گسترده، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده همراه شد و در ایتالیا نیز به برخورد شدید معترضان با پلیس انجامید.

به نقل از الجزیره، محور اصلی این اعتراض‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها بود؛ اعتراض‌هایی که در شرایط فشار بر دولت‌های اروپایی، بار دیگر مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی را به صدر مباحث سیاسی اتحادیه اروپا کشاند.

اگرچه اعتراض‌ها در این کشورها یک جنبش واحد نبودند، اما معترضان در موضوعاتی مانند گرانی، دستمزدهای پایین، کمبود مسکن و نگرانی از آینده اقتصادی، مطالبات مشترکی داشتند. در فرانسه، این نارضایتی‌ها به یکی از گسترده‌ترین روزهای اعتراض خیابانی در دهه‌های اخیر انجامید و در کشورهای دیگر نیز نشانه‌هایی از تشدید تنش‌های اجتماعی بروز کرد.

فرانسه؛ اعتراض‌های گسترده، بازداشت ۱۲۰۰ نفر و تخریب ساختمان‌های عمومی

فرانسه کانون اصلی ناآرامی‌های روز شنبه بود. بر اساس آمار وزارت کشور این کشور، بیش از ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و نیروهای پلیس در نقاط مختلف کشور با معترضان برای سرکوب روبه‌رو شدند. این تجمع‌ها پس از هفته‌ها اعتراض دانشجویان برگزار شد و در ادامه، با فوران خشم شدید، بخش‌هایی از تظاهرات به درگیری، غارت فروشگاه‌ها و آتش‌سوزی کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها فروشگاه در شهرهای پاریس، مارسی، نیس، نانت، بوردو، لیموژ، لیل، تولوز و استراسبورگ غارت شدند. همچنین ساختمان‌های عمومی و خودروهای پلیس هدف حمله قرار گرفتند و نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که در جریان این ناآرامی‌ها ۱۲۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و ۱۵۰ مأمور پلیس آسیب دیده‌اند. او هنگام بازدید از نیروهای مستقر در مرکز پاریس گفت که از نظر او، ابعاد خسارت‌ها و تلفات احتمالی می‌توانست بسیار بیشتر باشد.

امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، نیز با اشاره به خسارت‌های واردشده گفت که خیابان‌های کاملی در پایتخت ویران شده‌اند. در شهر لیموژ، آتش‌سوزی ناشی از اقدام معترضان نقاب‌دار بخش عمده ساختمان تاریخی شهرداری را که بیش از ۱۴۰ سال قدمت داشت، از بین برد.

ساختمان‌های شهرداری در مارسی و لیل نیز مورد تعرض و تخریب قرار گرفتند و دفتر گردشگری شهر لیون به آتش کشیده شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که مسئولان این اقدامات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.

ایتالیا؛ بازداشت معترضان که زیر سن قانونی بودند/جورجیا ملونی: تظاهرات حق مردم است اما به آتش کشیدن شهر نه

میلان

در ایتالیا نیز اعتراض علیه جنگ‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی به درگیری معترضان و نیروهای پلیس انجامید. در شهر میلان، معترضان نقاب‌دار با پرتاب سنگ و اشیای دیگر به سوی نیروهای ضدشورش، موانعی را که با استفاده از میزهای کافه‌ها ایجاد شده بود، به آتش کشیدند.

پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد. در جریان این درگیری‌ها، میدان مرکزی دومو و یک مرکز تجاری لوکس تخلیه شدند؛ مکان‌هایی که در شرایط عادی از حضور خریداران و گردشگران پر هستند.

خبرگزاری ایتالیایی لاپرس گزارش داد که دست‌کم دو مأمور پلیس زخمی شدند و حدود ۵۰ معترض، که بسیاری از آن‌ها زیر سن قانونی بودند، بازداشت شدند. در شهر بولونیا نیز پلیس از درگیری میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی در حاشیه تجمع‌ها خبر داد.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خشونت‌ها را محکوم کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تظاهرات حق مردم است، اما به آتش کشیدن شهرها چنین حقی محسوب نمی‌شود. او افرادی را که به گفته وی از اعتراض‌ها برای ایجاد آشوب استفاده می‌کنند، مسئول این خشونت‌ها دانست.

جوزپه سالا، شهردار میلان، نیز با اشاره به مطالبات معترضان گفت که دلایل اعتراض‌ها قابل درک است، اما خشونت علیه نیروهای انتظامی و واردکردن خسارت‌های سنگین به شهر توجیه‌پذیر نیست.

بلژیک هم در شعله‌های آتش؛ فشارهای اقتصادی و نگرانی دربارۀ آینده

در بلژیک، پایتخت این کشور، بروکسل، شاهد اعتراض‌هایی بود که در ادامه هفته‌ها تجمع دانشجویان علیه افزایش هزینه‌های ثبت‌نام دانشگاه‌ها برگزار شد. پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

مقام‌های پلیس گفته اند که برخی معترضان به سوی مأموران اشیا پرتاب کرده و آتش‌سوزی‌هایی به راه انداخته‌اند. در شهر لیژ، واقع در شرق بروکسل، نیروهای پلیس بار دیگر برای متفرق‌کردن تجمع‌کنندگان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند.

با وجود گستردگی اعتراض‌ها در این کشور، پلیس آمار مشخصی از شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌های لیژ منتشر نکرد. اعتراض‌های دانشجویی در بلژیک نیز در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینه‌های آموزش، فشارهای اقتصادی و نگرانی درباره آینده جوانان به یکی از محورهای نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است.

پرتغال؛ بحران مسکن و اجاره‌بها، معترضان را به خیابان کشاند

در پرتغال، ده‌ها هزار نفر در لیسبون، پایتخت این کشور، علیه افزایش هزینه‌های زندگی، پایین‌بودن دستمزدها و دشواری دسترسی به مسکن راهپیمایی کردند. افزایش قیمت خانه‌ها و اجاره‌بها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، از مهم‌ترین محورهای اعتراض معترضان بود.

بر اساس گزارش الجزیره، قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از دو برابر شده و اجاره‌بهای قراردادهای جدید نیز تقریباً به همین میزان افزایش یافته است. این روند، تأمین مسکن را برای بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه افرادی که درآمد پایین‌تری دارند، دشوارتر کرده است.

معترضان در میدان روسیو، در مرکز لیسبون، حدود ۴۰ چادر برپا کردند تا به کمبود مسکن، افزایش اجاره‌بها و پایین‌بودن دستمزدها اعتراض کنند. مطالبات این تجمع‌ها عمدتاً شامل افزایش حقوق و مستمری‌ها و اعتراض به افزایش قیمت مسکن و سوخت بود.

کارلوس آبرو آموریم، وزیر امور پارلمانی پرتغال، روز جمعه اعلام کرده بود که دولت در برابر فریادهای خیابانی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در مقابل، معترضان معتقد بودند که مسئولان سیاسی از مشکلات واقعی مردم فاصله گرفته‌اند و به دشواری‌های روزمره شهروندان توجه کافی ندارند.

اعتراض‌ها به چهار کشور محدود نمی‌ماند

آلبرتو آلمانّو، استاد حقوق و سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در مدرسه کسب‌وکار اچ‌ای‌سی پاریس، در گفت‌وگو با الجزیره اظهار داشت که اگرچه اعتراض‌ها در کشورهای دیگر به گستردگی تجمع‌های فرانسه نبود، اما ممکن است نشانه گسترش نارضایتی اجتماعی در اروپا باشد.

او فرانسه را کانون اصلی این موج اعتراضی توصیف کرد و گفت نشانه‌هایی از گسترش آن به دیگر کشورها دیده می‌شود. به گفته وی، اعتراض‌های روز شنبه احتمالاً آخرین مورد از این دست نخواهد بود و ممکن است نقاط جدیدی از تنش در کشورهای اروپایی شکل بگیرد.

آلمانّو همچنین گفت که در یونان، آلمان و اتریش، نشانه‌های اولیه شکل‌گیری یک موج اعتراضی در حال پدیدارشدن است و انتظار می‌رود در هفته پیش رو، بسیج معترضان در این کشورها افزایش یابد.

با این حال، او تأکید کرد که این اعتراض‌ها یک جنبش واحد و هماهنگ نیستند، بلکه تجمع‌هایی جداگانه‌اند که برخی مطالبات مشترک دارند؛ از جمله کمبود بودجه آموزش، افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی دانشجویان درباره آینده شغلی پس از فارغ‌التحصیلی.

فشار بر دولت‌های اروپایی در آستانه انتخابات مهم

این ناآرامی‌ها در شرایطی رخ داده است که اروپا در ۱۲ ماه آینده با دوره‌ای فشرده از انتخابات ملی روبه‌رو خواهد بود. طبق گزارش الجزیره، در این بازه انتخاباتی در کشورهایی از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و لهستان برگزار می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند اعتراض‌های معیشتی را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی تبدیل کند.

آلمانّو معتقد است که این تجمع‌ها و بسیج‌های اعتراضی ناگزیر در مرکز گفت‌وگوهای سیاسی قرار خواهند گرفت. افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری دسترسی به مسکن، فشار بر دستمزدها و نگرانی درباره آینده اقتصادی، مسائلی هستند که دولت‌های اروپایی با آن‌ها مواجه‌اند و نحوه پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند بر فضای سیاسی این کشورها تأثیر بگذارد.

در مجموع، اعتراض‌های ۱۷ اکتبر در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و پرتغال، با وجود تفاوت در ابعاد و مطالبات محلی، از نارضایتی‌های مشترک در بخش‌هایی از جامعه اروپا حکایت دارند. از درگیری‌های خیابانی و تخریب ساختمان‌های عمومی در فرانسه و ایتالیا تا اعتراض به هزینه‌های آموزش در بلژیک و بحران مسکن در پرتغال، فشارهای اقتصادی به عاملی مهم در شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی تبدیل شده است؛ اعتراض‌هایی که احتمال گسترش آن‌ها به دیگر کشورهای اروپایی نیز مطرح شده است.

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