زکزاکی: تحقق نظام اسلامی به معنای مسلمان شدن همه مردم نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی «جوانان و آینده جنبش اسلامی» در ابوجا، پایتخت نیجریه، به تبیین مسئولیت جوانان در مسیر جنبش اسلامی و مفهوم استقرار دین پرداخت. این همایش به همت مجموعه جیش شهید احمد زکزاکی (JASAZ) برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت دوران جوانی در زندگی انسان، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای فعالیت‌های ارزشمند و عبادت تأکید کرد و گفت: «دوران جوانی صرفاً چند سال از عمر انسان نیست، بلکه دوران توانمندی و تلاش است.»

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در ادامه، برخی دیدگاه‌ها درباره ناممکن بودن استقرار دین به دلیل کمبود امکانات و قدرت یا مسلمان نبودن همه افراد جامعه را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد که چنین برداشتی، درک درستی از مفهوم تحقق دین نیست.

شیخ زکزاکی با تفکیک میان استقرار دین و مسلمان شدن همه افراد جامعه اظهار داشت: «جنبش ما دعوت به تشیع نیست، بلکه دعوت به استقرار دین است.»

وی در تبیین این دیدگاه افزود: استقرار دین به معنای حاکمیت قوانین الهی و جلوگیری از وضع قوانینی است که با احکام خداوند تعارض داشته باشند. نظام اسلامی باید بر مبنای قوانین الهی شکل بگیرد و با آنها در تضاد نباشد.

شیخ زکزاکی برای توضیح این موضوع، به تجربه شیخ عثمان بن فودیو و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد که در ایران نیز پیروان ادیان دیگر، از جمله یهودیان، حضور دارند. وی بر این اساس تأکید کرد که مسلمان شدن همه مردم، شرط تحقق نظام اسلامی نیست.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تلاش دشمنان برای سرکوب جنبش اسلامی، اظهار داشت: این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید و پیروزی از آنِ جنبش و راه حق خواهد بود.

وی در پایان، بر ضرورت ایستادگی در حمایت از حق و حقیقت تأکید کرد و از مردم خواست به نظاره‌گری بسنده نکنند، بلکه با موضع‌گیری و مشارکت فعال، در مسیر تحقق دین الهی گام بردارند.

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