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 مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
کد مطلب: 1879623
 مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد

نمایندگان در نشست امروز با برنامه ها و صلاحیت اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع موافقت کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان در نشست امروز پس از دفاع رئیس جمهور و استماع توضیحات وزیر پیشنهادی و همچنین نظرات موافقان و مخالفان، در نهایت با برنامه ها و صلاحیت اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع با  ۲۳۷  رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و  بدون رأی ممتنع از مجموع  ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./
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