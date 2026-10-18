 مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، برنامه و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان در نشست امروز پس از دفاع رئیس جمهور و استماع توضیحات وزیر پیشنهادی و همچنین نظرات موافقان و مخالفان، در نهایت با برنامه ها و صلاحیت اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع با ۲۳۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./

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