به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، عصر پنجشنبه، 23 مهر 1405 در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در لاهیجان، با اشاره به ابعاد علمی، دینی و اجتماعی شخصیت این عالم فقید، زندگی نزدیک به یک قرن او را سرشار از آثار ماندگار و خدمات ارزشمند توصیف کرد.

وی با بیان اینکه آیت‌الله قربانی تا واپسین سال‌های عمر به مطالعه و کسب دانش اهتمام داشت، اظهار کرد: علاقه مستمر ایشان به کتاب و پژوهش، نشان‌دهنده جایگاه والای علم در زندگی این عالم بود.

ابوترابی‌فرد افزود: اعتبار و محبوبیت آیت‌الله قربانی در میان علما، مراجع و مردم، ریشه در همراهی دانش با عمل داشت. این عالم فقید بیش از ۸۰ اثر علمی از خود بر جای گذاشت که بخشی ارزشمند از میراث دینی و علمی کشور محسوب می‌شود.

ایران از توان دفاعی و جایگاه منطقه‌ای برخوردار است

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات نظامی اخیر اشاره کرد و شکل‌گیری توان دفاعی جمهوری اسلامی را حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی و تلاش دانست.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و نقش امام خمینی(ره) در پایه‌گذاری مسیر اقتدار دفاعی کشور، اظهار کرد: این مسیر در سال‌های بعد نیز با برنامه‌ریزی و تقویت ظرفیت‌های نظامی ادامه یافت و امروز نیروهای مسلح به پشتوانه‌ای مهم برای امنیت کشور تبدیل شده‌اند.

ابوترابی‌فرد همچنین اجتماعات شبانه مردم رشت در میدان شهرداری را نشانه حمایت و همراهی مردم گیلان با کشور و نیروهای مسلح دانست و گفت: توان دفاعی جمهوری اسلامی در تحولات اخیر به نمایش گذاشته شد و ایران توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه تثبیت کند.

پیشرفت‌های علمی، از مؤلفه‌های اقتدار کشور است

وی با تأکید بر نقش دانش و فناوری در افزایش توان ملی، پیشرفت‌های علمی را از عوامل مؤثر در تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی برشمرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تداوم فعالیت‌های علمی کشور در شرایط تحریم و تهدید افزود: تحولات علمی و آموزشی در کنار توسعه ظرفیت‌های صنعتی، نظامی و اقتصادی، بیانگر توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به تحصیل حدود ۱۰۰ هزار دانشجو در استان گیلان، این ظرفیت را نشانه‌ای از گسترش آموزش عالی دانست و بر اهمیت توجه به توان علمی جوانان تأکید کرد.

وی همچنین توسعه ظرفیت‌های بندری و افزایش توان صادراتی را از دیگر زمینه‌های پیشرفت برشمرد و اظهار کرد: دستاوردهای کشور در حوزه‌های گوناگون، بخشی از ظرفیت‌هایی است که در مسیر توسعه و تقویت اقتدار ملی شکل گرفته است.

وحدت و همدلی؛ ضرورت عبور از چالش‌ها

امام جمعه موقت تهران در ادامه، حفظ همبستگی اجتماعی را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و تأکید کرد که اتحاد و انسجام ملی باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا و متحدانش گفت: کشور در برابر مجموعه‌ای از فشارها و تقابل‌های گسترده قرار دارد و عبور از این شرایط، نیازمند هوشیاری، آرامش و حفظ همدلی میان مردم است.

ابوترابی‌فرد انسجام اجتماعی و بصیرت عمومی را از سرمایه‌های مهم ایران عنوان کرد و افزود: همراهی مردم با برخورداری کشور از توان دفاعی بازدارنده می‌تواند در برابر تهدیدها نقش‌آفرین باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، وحدت مردم و توان دفاعی خود بتواند بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کند.

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