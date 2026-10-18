به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران لشکر فاطمیون در مشهد مقدس برگزار شد.

این مراسم در مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین(ع) مشهد و با حضور خانواده‌های معظم شهدای فاطمیون، ایثارگران و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، صدیقه خدیوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، به سخنرانی پرداخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام راجی و آیت‌الله سیدمجتبی حسینی طباطبایی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در سوریه، در جمع خانواده‌های شهدای فاطمیون سخنرانی کردند.

برگزاری این مراسم با حضور خانواده‌های شهدای فاطمیون، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س)، فرصتی برای تجلیل از مقام خانواده‌های شهدا و ایثارگران و یادآوری نقش رزمندگان فاطمیون در دفاع از حرم‌های اهل‌بیت(ع) بود.

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