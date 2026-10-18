به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسین عزیزی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی اعتکاف دانش‌آموزی در این شهرستان طی سال گذشته، از برنامه‌ریزی برای تشکیل ستاد اعتکاف و کمیته‌های تخصصی آن در روزهای آینده خبر داد.

حجت‌الاسلام عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، در حاشیه کنگره ملی اعتکاف که به مدت دو روز در دانشگاه افسری امام علی(ع) برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، کیفیت برگزاری، میزبانی، اطلاع‌رسانی و محتوای برنامه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد.

وی با اشاره به یکی از موضوعات مطرح‌شده در جریان این کنگره اظهار کرد: یکی از سخنرانان این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان میزبان یا گرداننده در این برنامه حضور ندارد؛ این موضوع برای من نیز پرسش‌برانگیز شد، چراکه سازمان تبلیغات اسلامی متولی امر اعتکاف در کشور است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با طرح این پرسش که آیا مسئولیت برگزاری این کنگره به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده بود و این سازمان آن را نپذیرفته است یا علت دیگری برای حضور نداشتن آن وجود دارد، خواستار روشن شدن این موضوع شد.

عزیزی در ادامه از تلاش‌های مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع) و همه عوامل اجرایی کنگره قدردانی کرد و گفت: از فرمانده محترم دانشگاه و همه عزیزانی که برای برگزاری این برنامه زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم. نیروهای کادر و وظیفه با ادب و اخلاص در خدمت شرکت‌کنندگان بودند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی ابراز امیدواری کرد چنین برنامه‌هایی در سال‌های آینده نیز با قدرت و کیفیت بیشتری برگزار شود و فعالان حوزه اعتکاف نیز بتوانند در این رویدادها حضور داشته باشند.

رشد ۷۰ درصدی اعتکاف دانش‌آموزی در رودسر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به تجربه برگزاری اعتکاف در سال گذشته در این شهرستان گفت: سال گذشته شاهد رشد ۷۰ درصدی اعتکاف دانش‌آموزی در رودسر بودیم که اتفاق بسیار خوبی بود. بخش عمده دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این برنامه را دختران تشکیل می‌دادند.

عزیزی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای اعتکاف امسال افزود: به یاری خداوند، برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف امسال را آغاز کرده‌ایم. امروز نیز به دفتر امام جمعه مراجعه کردم و پیشنهاد برگزاری جلسه برای پیگیری امور اعتکاف را مطرح کردم که با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: بنا داریم تا پایان همین هفته، ستاد اعتکاف شهرستان را تشکیل دهیم و پس از تشکیل ستاد، کمیته‌های مربوط را نیز سامان‌دهی کنیم تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم برای برگزاری اعتکاف امسال با انسجام بیشتری دنبال شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل ستاد و کمیته‌ها، گزارش اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده را در اختیار خبرگزاری ابنا قرار خواهم داد.

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