بیانیه پایانی کنگره ملی اعتکاف؛ تاکید بر تعمیق هویت اسلامی و گسترش فرهنگ مسجدپایه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه پایانی یازدهمین کنگره ملی و هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف بر تعمیق هویت اسلامی، تربیت نسل مؤمن، مستندسازی تجربه‌های موفق و تقویت ظرفیت‌های مردمی و مسجدپایه برای ارتقای فرهنگ اعتکاف تأکید شد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله النور

با صلوات بر محمد وآل محمد یازدهمین کنگره ملّی و هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف با هدف تعمیق اندیشه، ارتقای کیفیت و تقویت ظرفیت‌های مردمی این سنت نورانی فرصتی برای هم‌اندیشی، انتقال تجربه و هم‌افزایی متولیان و مجریان اعتکاف فراهم آورد.

ما شرکت‌کنندگان در این رویداد ضمن سپاس و شکر از خداوند تبارک و تعالی که توفیق خدمتگزاری به سنت نبوی اعتکاف و معتکفین معزز را عنایت فرمود و با توسل به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم امام عصر ارواحنافداه و عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و با گرامیداشت یاد و نام بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی و تکریم مقام شامخ احیاگر سنت نبوی اعتکاف امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای قدس‌الله نفسهما الزکیه بر تداوم این میراث معنوی در پرتو زعامت حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی تأکید می‌کنیم.

شعار سال ۱۴۰۵ «اعتکاف، راهبرد امام شهید، رسالت امت مبعوث» بیانگر این حقیقت است که اعتکاف افزون بر فرصتی برای خودسازی و تقرب الهی بستری برای تربیت نسل مؤمن تعمیق هویت اسلامی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است رسالتی که استمرار آن نیازمند مشارکت آگاهانه مردم و همت خادمان این حرکت الهی است.

در این مسیر مدیریت دانش بنیان اعتکاف ضرورتی راهبردی است. مستندسازی تجربه‌های موفق، انتقال آموخته‌ها، شناسایی آسیب‌های احتمالی، آموزش تخصصی و تبدیل تجارب متولیان و مجریان به الگوهای قابل استفاده زمینه ارتقای مستمر کیفیت و کمیت اعتکاف و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده به منظور تثبیت حالات معنوی اعتکاف در بین معتکفین به ویژه نسل جوان را فراهم می‌سازد.

ما بر تقویت هویت مردمی و مسجد پایه اعتکاف، هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی و تبدیل دستاوردهای کنگره ملّی و جشنواره بین‌المللی به برنامه‌های عملی و ماندگار تأکید می‌کنیم و از متولیان مساجد، مدیران، مجریان، پژوهشگران، مجموعه‌های فرهنگی و خیرین برای تحقق این رسالت مشترک دعوت به همکاری می‌نماییم.

در پایان با تجدید عهد با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و زعامت مقام معظم رهبری بر عزم خود برای اعتلای فرهنگ معنوی اعتکاف توانمندسازی خدمتگزاران و امتداد این حرکت نورانی تحت توجهات خاصه سرورمان، حضرت ولی عصر حجه بن الحسن المهدی ارواحنا فداه تأکید می‌کنیم.

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