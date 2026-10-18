به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، با انتقاد شدید از عملکرد قوه مجریه این کشور، هشدار داد که اقدامات دولت خطرناک است و به مثابه شعله‌ور کردن آتش جنگ علیه یک طایفه، بدون تمایز میان اعضای آن، به شمار می‌رود.

قبلان در بیانیه‌ای تأکید کرد که حضور مؤثر دولت ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حضور باید در مرزها، جبهه‌های جنگ و عرصه‌های امدادرسانی ملی، اجتماعی و اقتصادی نمود پیدا کند.

به گفته وی، دولتی که با سیاست‌های خود مردم را به گرسنگی، فقر و تنگنا می‌کشاند و آنان را رها می‌کند، نمی‌تواند مدعی دفاع از عدالت ملی و برقراری امنیت باشد.

وی با اشاره به جبهه جنوبی لبنان گفت کسانی که از دولت، حاکمیت و مقاومت سخن می‌گویند، باید به وضعیت مرزهای جنوبی توجه کنند.

وی در عین حال، دولت را متهم کرد که به‌جای دفاع از منافع لبنان، در خدمت طرحی آمریکایی قرار گرفته و با رویکرد خود به تضعیف انسجام داخلی کشور دامن می‌زند.

مفتی جعفری لبنان افزود که کشور به دولتی نیاز دارد که حاکمیت ملی، مشارکت واقعی شهروندان، فرصت‌های شغلی، آموزش، عدالت اجتماعی و امدادرسانی را تضمین کند؛ نه دولتی که نقش زندانبان و ناظر امنیتی را ایفا کند و در برابر خواسته‌های خارجی تسلیم باشد.

قبلان افزود: عملکرد قوه مجریه به محاصره سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای، مالی و معیشتی جامعه شیعه منجر شده است.

قبلان با اشاره به توافق چارچوب مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، این اقدامات را بخشی از تلاش برای محدود کردن طایفه شیعه و فراهم کردن زمینه‌های امنیتی و سیاسی علیه آن توصیف کرد و نسبت به شکل‌گیری شکافی خطرناک در عرصه امنیت، سیاست و حاکمیت لبنان هشدار داد.

وی همچنین یادآور شد که ساختار سیاسی و روند احیای ملی لبنان بر مشارکت شیعیان و دیگر طوایف استوار بوده است.

به گفته او، شیعیان به‌ویژه از طریق جنبش امل، حزب‌الله و حامیان جریان مقاومت، در آزادسازی لبنان و دفاع از این کشور طی حدود نیم قرن نقش داشته است؛ نقشی که به اعتقاد وی، سهمی مهم در حفظ حاکمیت و موجودیت لبنان داشته است.

مفتی جعفری لبنان تأکید کرد که شیعیان خواهان حفظ حاکمیت لبنان، ملی‌بودن عملکرد دولت، عدالت در مشارکت و پایبندی به میثاق ملی هستند و چیزی کمتر از این را نمی‌پذیرند.

قبلان در ادامه هشدار داد که جامعه شیعه برای دفاع از موجودیت، حقوق و مشارکت ملی خود ایستادگی خواهد کرد و هیچ نیرویی نمی‌تواند آن را از لبنان جدا کند.

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