به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر سوءاستفاده ایران از وجوهات شرعی در راستای فعالیت‌های تروریستی، شیخ «علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء، در پیامی تصریح کرد: بیانیه اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اهانت به باورهای اساسی تشیع، نشان می‌دهد که آن‌ها با مرجعیت فقهی و مذهبی شیعیان قصد ستیز دارند.

وی افزود: به بهانه قطع شریان مالی جمهوری اسلامی، در فریضه دینی پرداخت خمس به حاکم شرع دخالت می‌کنند؛ ایده‌ای که آشکارا منشأ صهیونیستی دارد.

رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء تاکید کرد: دیکتاتورهای عصر هم نتوانستند از پرداخت وجوهات شرعی جلوگیری کنند. ما از علمای برجسته حوزه‌های علمیه محترم نجف و قم و سایر حوزه‌های علمیه می‌خواهیم که قاطعانه با این سیاست‌های نفرت‌بار صهیونیسم و ​​استکبار جهانی مقابله کنند.

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