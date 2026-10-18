به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در هشتمین نشست جهاد تبیین ویژه سخنوران، راویان و کنشگران اجتماعات مردمی که امروز یکشنبه ۲۶ مهر به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با تشریح محاسبات دشمن پیش از ورود به تقابل نظامی با ایران اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این تصور بودند که با وارد کردن ضربات سنگین به ساختار فرماندهی، زیرساخت‌های دفاعی و ارکان حکمرانی کشور، می‌توانند در مدت کوتاهی ایران را به تسلیم وادار کنند.

وی با اشاره به برآوردهای اطلاعاتی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: در محاسبات اولیه دشمن، قرار بود با ترور رهبری و فرماندهی کل قوا، هدف قرار دادن سطوح بعدی فرماندهی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، نظم عمومی کشور ظرف سه روز دچار اختلال جدی شود. در صورت ناکامی این سناریو نیز پیش‌بینی کرده بودند که ادامه جنگ تا شش هفته، به‌دلیل کاهش ذخایر مهمات و موشک، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای امنیتی، توان مقاومت ایران را فرسوده و کشور را به پذیرش خواسته‌های آنان در مذاکرات مجبور کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه پایداری ملت ایران و نیروهای مسلح، محاسبات اولیه دشمن را با شکست مواجه کرد، گفت: در مقابل، توان دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد. فرسایش ظرفیت سامانه‌های پدافندی، از جمله سامانه تاد، نشان داد که طرف مقابل نیز از نظر نظامی با محدودیت تاب‌آوری مواجه است. به گفته وی، تغییر شرایط در روزهای پایانی درگیری و افزایش اصابت موشک‌ها، نشانه‌ای از کاهش اثربخشی لایه‌های دفاعی دشمن بود.

طائب ادامه داد: پس از این تحولات، برخی کشورهای اروپایی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس وارد میانجیگری شدند؛ اما اجرای تفاهم‌های صورت‌گرفته نیز با چالش مواجه شد. موضوع مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از جمله محورهای اختلاف بود. با آشکار شدن پیامدهای تداوم این روند و تقویت موقعیت ایران در مدیریت این گذرگاه راهبردی، طرف مقابل تلاش کرد با عبور سریع کشتی‌های جنگی، اسکورت هوایی و سپس تغییر سطح درگیری به عرصه زمینی، معادلات را تغییر دهد؛ تلاش‌هایی که البته به عقب‌نشینی دشمن انجامید.

وی با اشاره به تغییر الگوی تقابل واشنگتن و تل‌آویو در برابر تهران تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ مستقیم، به دنبال استفاده گسترده‌تر از جنگ نیابتی، ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و ایجاد ناامنی است تا هزینه‌های مقاومت را برای جامعه ایران افزایش دهد. از این منظر، تقابل کنونی را باید رقابت بر سر میزان تاب‌آوری دانست؛ رقابتی که در آن، تنگه هرمز علاوه بر اهمیت راهبردی و امنیتی، بر معادلات اقتصادی جهان نیز اثرگذار است و می‌تواند در تنظیم موازنه فشارها نقش داشته باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محاسبات نظامی آمریکا پیش از ورود به منطقه اظهار کرد: آمریکایی‌ها با این تصور که ایران از توان مؤثر دریایی و هوایی برخوردار نیست و استقرار ناوهایشان می‌تواند تهران را به تسلیم وادار کند، وارد این تقابل شدند؛ اما اکنون نشانه‌های فرسودگی روانی نیروهای آنان نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به افزایش حضور روان‌شناسان در پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی، این موضوع را نشانه‌ای از فشارهای روحی ناشی از تداوم درگیری‌ها بر نیروهای نظامی این کشور دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با مقایسه هزینه‌های جنگ‌های پیشین آمریکا با نتایج به‌دست‌آمده، خاطرنشان کرد: آمریکا پس از صرف حدود هشت تریلیون دلار در جنگی که از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و اختصاص بخش بزرگی از توان نظامی خود به منطقه، سرانجام در سال ۲۰۲۵ ناچار به خروج از افغانستان شد؛ خروجی که با هزینه‌های سنگین انسانی و مالی همراه بود. آمریکا این بار با اتکا به تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق و استفاده از بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما و حجم گسترده بمباران روزانه، تلاش کرد از طریق برتری هوایی و دریایی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند؛ اما به اهداف مورد نظر خود دست نیافت.

وی با بیان اینکه پیامدهای جنگ تنها به میدان نبرد محدود نمانده است، افزود: تداوم درگیری‌ها، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی قابل توجهی را برای دولت آمریکا به همراه داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به اعتراض‌های داخلی در آمریکا و طرح پرسش‌هایی درباره چرایی اعزام نیروهای آمریکایی به جنگ، گفت: بر اساس نظرسنجی‌ها، بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا این جنگ را فاقد ارزش و فایده می‌دانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین تأکید کرد: تلاش برای وارد کردن فشار اقتصادی به ایران، پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها نیز به همراه داشته است. افزایش قیمت گازوئیل، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و تشدید فشارهای معیشتی در ایالات متحده، از جمله آثار این وضعیت است؛ درحالی‌که کشورهای اروپایی نیز با نزدیک شدن به فصل زمستان، با نگرانی از تبعات تورمی و اقتصادی ادامه تنش‌ها مواجه‌اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، غیرقابل پیش‌بینی بودن پاسخ ایران را یکی دیگر از عوامل بازدارنده در برابر اقدام نظامی مستقیم آمریکا عنوان کرد و گفت: ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نیز نسبت به دشواری پیش‌بینی نوع و دامنه پاسخ ایران در درگیری احتمالی آینده هشدار می‌دهد. از این رو، محاسبه هزینه‌ها و پیامدهای هرگونه اقدام جدید، برای تصمیم‌گیران آمریکایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به تأثیر تقویم‌های سیاسی و انتخاباتی بر تصمیم‌های واشنگتن و تل‌آویو اظهار کرد: تاب‌آوری سیاسی دشمن با محدودیت زمانی روبه‌روست. انتخابات پیش روی کنست و تلاش نتانیاهو برای حفظ موقعیت سیاسی خود، از جمله عواملی است که می‌تواند بر رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال ایران و تلاش آن برای گسترش دامنه درگیری‌ها اثر بگذارد.

وی افزود: در آمریکا نیز نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در روزهای آینده، برای ترامپ و جمهوری‌خواهان اهمیت سیاسی دارد. تلاش برای دستیابی به دستاوردی نمادین در منطقه غرب آسیا، در کنار تشدید فشارهای امنیتی و اقتصادی و دامن زدن به دوقطبی‌های داخلی ایران، بخشی از محاسبات طرف مقابل برای پیشبرد اهداف خود به شمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلال در روند عادی فعالیت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: با وجود فشارها و اقدامات صورت‌گرفته برای برهم زدن شرایط کشور، حضور مردم در میادین و رزمایش‌ها و ازسرگیری فعالیت‌های مدارس و دانشگاه‌ها، بیانگر تداوم زندگی اجتماعی و ایستادگی جامعه ایران است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، آغاز سال تحصیلی جدید با نشاط و مشارکت مردم را نشانه‌ای از ناکامی تلاش‌ها برای مختل کردن روند عادی زندگی در کشور ارزیابی کرد.

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