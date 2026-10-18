هشدار جدید یمن: آسمان عربستان ناامن است/ به تاسیسات نفتی نزدیک نشوید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ اعلام کرد که این نیروها به کارکنان، کارمندان و شهروندان هشدار داده‌اند از تأسیسات نفتی عربستان سعودی فاصله بگیرند.

بر اساس اظهارات این منبع نظامی، آسمان عربستان سعودی به‌جز آسمان مکه مکرمه و مدینه منوره ناامن است.

این منبع نظامی همچنین از سهامداران شرکت آرامکو خواسته است پیش از آنکه دیر شود، سهام خود را بفروشند و از زیان احتمالی جلوگیری کنند.

این هشدار در ادامه حملات نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عربستان مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

پیش‌تر یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه‌ها و تأسیسات آرامکو در جده، ریاض و نجران در واکنش به حملات هوایی به شهرهای یمن خبر داده بود.

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