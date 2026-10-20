خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این سلسله‌نوشتار، گزارشی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت در دیدار با مسئولان مختلف نظام، همچنین گروه‌های مختلف مردمی ارائه شد.

علامه شهید آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، در یک سال آخر عمر شریف‌شان، ۱۶ دیدار عمومی یا پیام تصویری خطاب به عموم مردم ایران داشته‌اند که با بازخوانی فرازهایی از این سخنان، می‌تواند بخشی از «وصایای» ایشان برای همگان را بازیابی کرد. جملاتی که در بیان شخص ایشان نیز با عبارت «توصیه» بیان شده است. در یک بررسی تاریخی نیز می‌توان این نکته را یافت که هفت دیدار پایانی عمر ایشان، در ماه‌های بهمن و دی، دیدارهای عمومی بوده است و مخاطب اصلی سخنان ایشان در این دیدارها «مردم» بوده‌اند.

ایشان در آخرین دیدار عمومی خود که در دیدار با مردم آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، یعنی ۱۲ روز قبل از شهادت، برگزار شد، این توصیه را خطاب به همگان فرمودند: «من توصیه‌ی اصلی‌ام را همین اوّل عرض بکنم: این وقت‌شناسی را از دست ندهید، این حضور به‌هنگام را از دست ندهید، این خیلی امتیاز است»

ایشان ۵ روز قبل از این تاریخ، در پیام تلویزیونی خطاب به مردم، ضمن تجلیل از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، خطاب به مردم ایران فرمودند: «سعی بشود که اتّصال و انسجام ملّی را حفظ کنیم؛ همه‌ی ‌ما سعی کنیم. این انسجام ملّی خیلی قیمت دارد، خیلی باارزش است. اینکه یک ملّت بیایند در خیابانها، یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد را تکرار کنند، و عملاً نشان بدهند که در صحنه حضور دارند و میتوانند هویّت خودشان را، شخصیّت خودشان را به رخ دشمنان خودشان بکشند، خیلی باارزش است».

مفهوم این سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی، هنگامی روشن‌تر می‌شود که به بخشی از سخنان ایشان در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، نیز توجه شود، ایشان در این سخنان، با مروری سریع به بررسی وقایع دوران انقلاب و حوادث ماه‌های قبل مانند کودتای دی‌ماه پرداخته و با خطاب قرار دادن مردم به‌عنوان «مبعوث شده»، وظایف آنان را در حوادث آینده کشور، با این بیانات تبیین می‌کنند: «وقتی که مردم وارد میدان میشوند و تصمیم میگیرند، آتش ها را خاموش میکنند، شعله‌ها را خاکستر میکنند. این اتّفاقی بود که این دفعه هم افتاد؛ بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد».

پیوستگی این سخنان با بیانات بعدی رهبر شهید انقلاب در دیدار با عموم مردم، که در تاریخ ۲۷ دی‌ماه و هم‌زمان با مبعث پیامبر اکرم(ص) برگزار شد، از نکات شگفت‌انگیز و جذاب است، ایشان در این سخنان، ضمن شمردن ویژگی‌های «بعثت»، تلاش پیامبر(ص) به‌عنوان شخص مبعوث شده از طرف خداوند در تغییر جامعه جاهلی به جامعه برجسته اسلامی را بسیار موفق معرفی می‌کنند و در ادامه با بیان شباهت دوران پیامبر(ص) با دوران انقلاب اسلامی، ملت ایران را دارای این قابلیت و توانمندی معرفی می‌کنند که به‌عنوان «امت مبعوث» اقدامات برجسته‌ای برای تغییر در نظام ساختاری جهان انجام دهند.

ایشان در این سخنان خطاب به ملت ایران و همه مسلمانان جهان فرمودند: «اسلام همان اسلام است؛ این اسلام، میتواند دنیای امروز را از این رو به آن رو کند؛ میتواند. ما میتوانیم ــ ما، نه لزوماً من و شما ــ این طرف‌داران اسلام، معتقدان به اسلام، مؤمنان به اسلام میتوانند دنیا را از سراشیبی فساد به سمت ارتفاعات صلاح و نجات و شرافت بیرون بکشند؛ میتوانند از طرف جهنّم بکشند به طرف بهشت؛ امروز هم میشود. امروز هم میشود منتها یک شرط دارد: وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَون؛ «اَنتُمُ الاَعلَون» یعنی همین: میتوانید دنیا را پشت‌ سر خودتان راه بیندازید؛ امّا کِی؟ «اِن کُنتُم مُؤمِنین» ایمان لازم است». بررسی سیر تاریخی بیان این سخنان همچنین توجه به حوادث چند ماه گذشته در نظام اسلامی، بی‌نیاز از هر توضیح اضافی و آشکارتر از خورشید در میانه روز است.

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئولان حاکمیتی و تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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