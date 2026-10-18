رباب فاطمه رسماً سکان یوناما را در افغانستان به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز یکشنبه، ۲۶ مهرماه، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رباب فاطمه، نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل متحد، وارد کابل شده و رسماً مسئولیت ریاست این نهاد را بر عهده گرفته است.

فاطمه که بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در عرصه دیپلماسی، سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی دارد، در تیرماه سال جاری از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به این سمت منصوب شد. وی جانشین رزا اوتونبایوا، دیپلمات قرقیزستانی و رئیس پیشین یوناما، شده است.

رئیس جدید یوناما پیش از این، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده عالی این سازمان در امور کشورهای کمترتوسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه بود.

وی همچنین از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ سفیر و نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل متحد و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ سفیر این کشور در ژاپن بوده است.

فاطمه در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان نخستین زن به ریاست کمیسیون صلح‌سازی سازمان ملل متحد انتخاب شد. فعالیت در سازمان بین‌المللی مهاجرت و تصدی مسئولیت‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های بنگلادش در کشورهای مختلف نیز از دیگر سوابق حرفه‌ای او به شمار می‌رود.

رئیس جدید یوناما دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و دیپلماسی از دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر دانشگاه تافتس آمریکا است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۲۸ مارس ۲۰۰۲، بر اساس قطعنامه ۱۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شد. این نهاد به‌عنوان یک مأموریت ویژه سیاسی، مسئولیت حمایت از مردم افغانستان و پیگیری موضوعاتی از جمله تحولات سیاسی، وضعیت حقوق بشر، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و تعامل با طرف‌های داخلی و بین‌المللی را بر عهده دارد.

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