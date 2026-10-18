به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل ولد شیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، در پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه این سازمان در بغداد اعلام کرد که گفت‌وگو با مقام‌های طالبان درباره حق آموزش و اشتغال زنان و دختران افغانستان همچنان ادامه دارد.

وی در سخنرانی خود در این نشست تأکید کرد که سازمان همکاری اسلامی موضوع حقوق زنان و دختران افغانستان را بر پایه ارزش‌های اسلامی پیگیری می‌کند و در کنار این موضوع، حمایت از نیازهای بشردوستانه و اقتصادی مردم افغانستان را نیز در دستور کار دارد.

با وجود تأکید دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر تداوم رایزنی‌ها، وی در سخنان خود به اقدام اجرایی تازه یا زمان‌بندی مشخصی برای لغو محدودیت‌های طالبان علیه آموزش و اشتغال زنان اشاره نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرستاده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در سفر اخیر خود به کابل، موضوع آموزش دختران و ضرورت حضور زنان در بخش بهداشت و درمان افغانستان را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است.

طارق علی بخیت، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، در دیدار با نورجلال جلالی، وزیر بهداشت طالبان، بر نقش ضروری نیروهای متخصص زن در ارائه خدمات درمانی تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن فرصت‌های تحصیل و آموزش پزشکی برای دختران شد.

وی همچنین در دیدار جداگانه با حبیب‌الله آغا، وزیر آموزش‌وپرورش طالبان، درباره برنامه‌های درسی، حق تحصیل دختران و طرح‌های پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی برای توسعه نظام آموزشی افغانستان گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، نیازهای فوری بخش بهداشت و درمان، گسترش خدمات پزشکی و راهکارهای حمایت از نظام آموزشی افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۵ و ۲۶ مهرماه، با شعار «گفت‌وگو و همبستگی؛ دو رکن اساسی برای تقویت صلح و توسعه پایدار» در بغداد برگزار شد و وضعیت افغانستان، از جمله حقوق زنان و دختران، یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه حقوق آموزشی و شغلی زنان اعمال کرده‌اند. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، محرومیت زنان از آموزش دانشگاهی و محدودیت اشتغال آنان در بسیاری از نهادها، از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود.

این محدودیت‌ها با انتقادهای گسترده بین‌المللی مواجه شده و سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو آن‌ها شده‌اند.

با این حال، با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های اساسی علیه آموزش و اشتغال زنان همچنان برقرار است و رایزنی‌های بین‌المللی تاکنون به لغو این ممنوعیت‌ها منجر نشده است.

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