به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید میرباقری در محفل معارفی شنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، ایشان را الگویی برجسته از بصیرت، امام‌شناسی، استقامت در برابر مصائب، دفاع از دین و پایبندی به حجاب و عفاف دانست و بر ضرورت حفظ انسجام جامعه در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

جعفر بن ابی‌طالب؛ نمونه‌ای از بصیرت و وفاداری به ولایت

میرباقری در ابتدای سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت حضرت جعفر بن ابی‌طالب(ع)، به تبیین جایگاه این شخصیت برجسته در تاریخ اسلام پرداخت و با استناد به آیه ۲۳ سوره احزاب، «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، اظهار داشت: در روایات تفسیری، حضرت حمزه(ع)، جعفر بن ابی‌طالب(ع) و امیرالمؤمنین علی(ع) از مصادیق این آیه معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به روایتی از عبدالله بن جعفر درباره رفتار پیامبر اکرم(ص) پس از شهادت جعفر، بیان کرد: پیامبر(ص) پس از اطلاع‌رسانی به خانواده جعفر، آنان را مورد محبت و دلجویی قرار دادند و به مردم بشارت دادند که خداوند به جعفر دو بال عطا کرده است تا در بهشت با آن‌ها پرواز کند.

اطرافیان در روزهای دشوار بار مشکلات خانواده مصیبت دیده را سبک کنند

سخنران حرم مطهر با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در رسیدگی به خانواده داغدار جعفر بن ابی‌طالب افزود: پیامبر(ص) دستور دادند برای خانواده این شهید غذا تهیه شود؛ سیره‌ای که نشان می‌دهد اطرافیان و همسایگان باید در روزهای دشوار، بار مشکلات خانواده مصیبت‌دیده را سبک کنند، نه اینکه با تحمیل هزینه‌های سنگین پذیرایی، بر اندوه آنان بیفزایند.

وی خاطرنشان کرد: شایسته است بزرگان، علما و افراد اثرگذار جامعه برای احیای این سنت نبوی تلاش کنند تا خانواده‌های داغدار برای برگزاری مراسم‌های مختلف ناچار به قرض‌گرفتن و تحمل فشارهای اقتصادی نشوند.

میرباقری با تأکید بر اهمیت امام‌شناسی و بصیرت در زندگی دینی تصریح کرد: یکی از امتیازات برجسته جعفر بن ابی‌طالب(ع)، شناخت و همراهی با مسیر ولایت بود. جامعه و رهبران آن برای پیشبرد اهداف دینی، به پیروانی نیاز دارند که از معرفت، بینش و قدرت تشخیص برخوردار باشند.

حضرت زینب(س)؛ بانویی برخوردار از عقل، فصاحت و قدرت روحی

وی در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) در خاندان اهل‌بیت(ع) گفت: حضرت زینب(س) تنها به دلیل نسبت خانوادگی با امام حسین(ع) در تاریخ برجسته نیست، بلکه شخصیت ایشان از نظر عقل، معرفت، فصاحت، استقامت و قدرت روحی نیز جایگاهی کم‌نظیر دارد.

میرباقری با اشاره به تعبیر «عقیله بنی‌هاشم» درباره حضرت زینب(س) اظهار داشت: این عنوان بیانگر خردمندی و جایگاه ممتاز این بانوی بزرگوار است؛ به‌گونه‌ای که فرزندان ایشان نیز به انتساب خود به عقیله بنی‌هاشم افتخار می‌کردند.

وی با اشاره به نقل‌های تاریخی درباره خطبه‌خوانی حضرت زینب(س) در کوفه پس از واقعه عاشورا افزود: فصاحت و استواری بیان ایشان، یادآور شیوه سخن‌گفتن امیرالمؤمنین علی(ع) بود؛ اما در کنار این ویژگی، آنچه شخصیت حضرت زینب(س) را برجسته‌تر می‌کند، قدرت قلب و توانایی ایشان در ایستادگی در برابر سخت‌ترین مصائب است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه گاهی انسان‌های باهوش و خردمند در مواجهه با مصیبت، توان ادامه مسیر را از دست می‌دهند، تصریح کرد: حضرت زینب(س) با وجود تحمل داغ عزیزان خود در واقعه عاشورا، توانست پیام نهضت امام حسین(ع) را با صلابت و روشنی به جامعه منتقل کند و در برابر دشمن، عزت و استواری خود را حفظ کند.

حفظ انسجام جامعه در برابر توطئه‌های دشمن

میرباقری با اشاره به حوادث و مصائب جامعه معاصر اظهار داشت: جامعه‌ای که داغ عزیزان و شخصیت‌های برجسته خود را دیده است، باید در کنار صبر و استقامت، از اختلاف و تفرقه نیز دوری کند؛ زیرا یکی از اهداف دشمن، تضعیف انسجام اجتماعی و قرار دادن مردم در برابر یکدیگر است.

وی افزود: همان‌گونه که اعضای یک خانواده هنگام مواجهه با تهدیدی بیرونی اختلافات خود را کنار می‌گذارند و در کنار یکدیگر می‌ایستند، جامعه نیز در برابر دشمن به همدلی و اتحاد نیاز دارد.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر اینکه نقد، اعتراض و بیان گلایه‌ها در جامعه قابل طرح است، خاطرنشان کرد: باید مراقب بود اختلاف‌نظرها به تقابل و درگیری میان افراد و گروه‌های جامعه تبدیل نشود و زمینه‌ای برای تحقق خواسته‌های دشمن فراهم نکند.

نجات امام سجاد(ع)؛ جلوه‌ای از استقامت حضرت زینب(س)

میرباقری برای تبیین قدرت روحی حضرت زینب(س)، به روایتی تاریخی از عصر عاشورا اشاره کرد و گفت: در نقل‌های مربوط به واقعه کربلا آمده است که پس از آتش‌گرفتن خیمه‌ها، حضرت زینب(س) برای نجات امام سجاد(ع) وارد خیمه آتش‌گرفته شدند و ایشان را از آنجا بیرون آوردند.

وی این واقعه را جلوه‌ای از شجاعت، استقامت و ایمان حضرت زینب(س) دانست و افزود: این بانوی بزرگوار در شرایطی که مصائب سنگینی را تحمل کرده بودند، مسئولیت خود را در حفاظت از امام زمان خویش و استمرار مسیر امامت فراموش نکردند.

همراهی حضرت زینب(س) با امام حسین(ع) از سر امام‌شناسی بود

میرباقری با اشاره به همراهی حضرت زینب(س) با امام حسین(ع) در مسیر کربلا بیان کرد: همراهی ایشان با برادر بزرگوارشان را نباید صرفاً به علاقه خواهرانه محدود کرد؛ بلکه این همراهی ریشه در شناخت مقام امامت و اعتقاد عمیق ایشان به ضرورت دفاع از امام داشت.

وی افزود: حضرت زینب(س) با شناخت جایگاه امام حسین(ع)، آگاهانه در مسیر ایشان قدم گذاشتند و پس از شهادت آن حضرت نیز مسئولیت پاسداری از پیام نهضت عاشورا را بر عهده گرفتند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به واکنش حضرت زینب(س) در برابر مصائب عاشورا و عبارت مشهور «ما رأیتُ إلا جمیلاً» اظهار داشت: این نگاه نشان‌دهنده اوج ایمان و تسلیم ایشان در برابر اراده الهی است. از منظر حضرت زینب(س)، هنگامی که هدف، حفظ دین و رضایت خداوند باشد، تحمل سختی‌ها در مسیر آن هدف معنا و ارزشی والا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: ایستادگی حضرت زینب(س) و رساندن پیام عاشورا، نقش مهمی در زنده‌ماندن پیام قیام امام حسین(ع) و استمرار یاد و آرمان‌های آن نهضت داشته است.

حضرت زینب(س)، الگوی حجاب و عفاف

میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) در حجاب و عفاف گفت: در آثار برخی عالمان شیعه، از ایشان با عنوان «صدیقه صغری» یاد شده و بر ویژگی‌های برجسته اخلاقی و معنوی این بانوی بزرگوار تأکید شده است.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، افزود: حجاب تنها به پوشش ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه عفاف به رفتار، گفتار، حدود ارتباط با نامحرم و رعایت شأن انسانی نیز مربوط است.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: در سیره حضرت زینب(س)، حجاب و عفاف در کنار یکدیگر جلوه‌ای برجسته داشتند و زندگی ایشان می‌تواند برای زنان و مردان جامعه الگو باشد؛ چراکه رعایت عفاف و حفظ حریم‌ها، مسئولیتی اخلاقی و انسانی برای همه افراد است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زینب کبری(س) خاطرنشان کرد: اگرچه رسیدن به جایگاه معنوی و اخلاقی این بانوی بزرگوار دشوار است، اما می‌توان با شناخت زندگی ایشان و تلاش برای نزدیک‌کردن رفتار و سبک زندگی خود به سیره اهل‌بیت(ع)، از آموزه‌های آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی بهره گرفت.