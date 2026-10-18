به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، مسئول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه، در مراسم هشتمین سالگرد کشته‌شدن ژنرال عبدالرازق اچکزی، فرمانده پیشین پلیس قندهار، با انتقاد از سیاست‌های طالبان اعلام کرد که مذاکره با این گروه را راهکاری مؤثر برای حل بحران افغانستان نمی‌داند.

وی با اشاره به تأکید جامعه جهانی و کشورهای منطقه بر مذاکره با طالبان طی پنج سال گذشته گفت که شورای عالی مقاومت ملی نیز با در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاسی، در کنار مبارزات نظامی علیه طالبان، مسیر گفت‌وگو را دنبال کرده است؛ با این حال، این شورا در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، حق ورود به مرحله اقدامات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند.

محقق با اشاره به آنچه ظلم و سرکوب شهروندان افغانستان، به‌ویژه شیعیان و هزاره‌ها، از سوی طالبان خواند، تأکید کرد: «خداوند جهاد را مشروط به کفریت طرف مقابل نکرده است».

وی با استناد به رویدادهای صدر اسلام و مبانی دینی مقاومت در برابر ظلم، تصریح کرد که مشروعیت جهاد و ایستادگی در برابر ستم، به کافر بودن طرف مقابل وابسته نیست و مردمی که سرزمینشان تصرف شده، مورد کشتار قرار گرفته‌اند و حقوقشان پایمال شده است، حق مقاومت دارند.

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود، بدون نام بردن مستقیم از طالبان، هشدار داد: «ما هیچگاه اسیر کسی نخواهیم شد و میدان جنگ را هیچگاه به خاطر ملاحظات ترک نخواهیم کرد.»

وی افزود که خودداری شورای عالی مقاومت ملی از ورود به مرحله مبارزه نظامی طی سال‌های گذشته، ناشی از ملاحظات سیاسی و تلاش برای اتمام حجت با طالبان بوده است تا این گروه از اعمال فشار و ستم بر شهروندان افغانستان دست بردارد.

محقق در ادامه با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال شیعیان و هزاره‌ها، این گروه را به تصرف املاک، شهرک‌های مسکونی و مراکز مذهبی، آموزشی و فرهنگی آنان متهم کرد و گفت که جامعه شیعه افغانستان در پنج سال گذشته با فشارها و محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه بوده است.

وی با اشاره به بسته‌شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل تأکید کرد که این مجموعه، نهادی علمی و آموزشی با ماهیت دینی بوده و هیچ‌گونه کارکرد سیاسی نداشته است.

محقق همچنین طالبان را متهم کرد که با رویکردی انحصارگرایانه نسبت به مسائل مذهبی، سایر گروه‌های اجتماعی افغانستان، به‌ویژه شیعیان، را خارج از چارچوب اعتقادی مورد پذیرش خود می‌دانند.

این سیاستمدار شیعه افغانستان با انتقاد از تصرف خانه‌ها و املاک شهروندان و به‌رسمیت نشناختن اسناد مالکیت صادرشده در حکومت‌های پیشین، هشدار داد که ادامه چنین اقداماتی می‌تواند به گسترش بی‌ثباتی، افزایش نارضایتی عمومی و تشدید مخالفت‌ها با طالبان منجر شود.

اظهارات محقق در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر، اقدامات طالبان علیه شماری از نهادهای مذهبی و آموزشی شیعیان در کابل، از جمله تصرف حوزه علمیه خاتم‌النبیین و بازداشت تعدادی از استادان و طلاب آن، با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

ژنرال عبدالرازق اچکزی، فرمانده پیشین پلیس قندهار و از چهره‌های شناخته‌شده مخالف طالبان، در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ در جریان تیراندازی در ساختمان استانداری قندهار کشته شد. طالبان در آن زمان مسئولیت ترور وی را بر عهده گرفتند.

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