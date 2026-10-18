وزیر امر به معروف طالبان از پرهیز از تبعیض گفت؛ شیعیان همچنان زیر فشار مأموران این وزارت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه، در نشستی با کارکنان این وزارت در کابل، بر ضرورت پرهیز از تبعیض قومی و برخورد حرفه‌ای با شهروندان تأکید کرد و وزارت امر به معروف را یکی از ستون‌های نظام حاکم بر افغانستان خواند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، بخشی از سخنان حنفی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است.

وزیر امر به معروف طالبان در این نشست خطاب به کارکنان این وزارت گفت: «از تعصب قومی بگذرید و بر اساس قوم با مردم رفتار نکنید»

وی همچنین از مأموران امر به معروف خواست وظایف خود را بر اساس اصول اخلاق اسلامی، به دور از برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی انجام دهند و به شکایت‌های شهروندان رسیدگی کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی بیش از پنج سال گذشته، نهادهای حقوق بشری گزارش‌های متعددی درباره تبعیض قومی و مذهبی در افغانستان منتشر کرده‌اند؛ گزارش‌هایی که به‌ویژه از محدودیت‌های گسترده علیه شیعیان، هزاره‌ها و پیروان مذهب اسماعیلی حکایت دارد.

یکی از مهم‌ترین موارد انتقاد، عملکرد مأموران وزارت امر به معروف طالبان در برخورد با مناسک مذهبی شیعیان است.

در محرم سال ۱۴۰۵، گزارش‌های متعددی از محدودیت بر مراسم عزاداری امام حسین(ع) در کابل، هرات و غزنی منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، مأموران طالبان در برخی مناطق از نصب پرچم‌های عزاداری، برگزاری مراسم در فضاهای عمومی و حرکت دسته‌های عزاداری جلوگیری کردند.

همچنین در جریان مراسم عاشورای امسال، منابع محلی در شهرستان قره‌باغ کابل گزارش دادند که مأموران امر به معروف طالبان با ورود به مسجد خاتم‌الانبیا در منطقه قلعه‌شاهی، مراسم عزاداری شیعیان را متوقف کرده و پس از بیرون‌کردن عزاداران، درهای مسجد را بسته‌اند.

به گفته این منابع، مأموران طالبان علاوه بر جلوگیری از ادامه مراسم، خوردن نذری شیعیان را حرام اعلام کرده و با به‌کارگیری تعابیر توهین‌آمیز، اعتقادات مذهبی آنان را زیر سؤال برده‌اند.

این در حالی است که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز از استمرار محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان افغانستان حکایت دارد.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که طالبان با کنار گذاشتن فقه جعفری از ساختار قضایی و برنامه‌های آموزشی، آموزه‌های فقه حنفی را جایگزین کرده‌اند. این گزارش همچنین به جمع‌آوری منابع مذهبی شیعیان از برخی مراکز آموزشی و محدودیت بر برگزاری آیین‌های محرم و عاشورا اشاره می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش، به فشار بر روحانیون شیعه در غزنی و دایکندی برای پیروی از احکام فقه حنفی در تعیین زمان مناسبت‌های مذهبی و بازداشت شماری از آنان به دلیل مخالفت با این دستورات اشاره شده است.

فشار بر شیعیان اسماعیلی نیز از دیگر موارد ثبت‌شده در گزارش‌های حقوق بشری است. بر اساس یافته‌های یوناما، در فاصله دی تا بهمن ۱۴۰۳، دست‌کم ۵۰ مرد اسماعیلی در ولایت بدخشان از سوی مقام‌های محلی طالبان برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گرفته‌اند و افرادی که از این اقدام خودداری کرده‌اند، با تهدید، اجبار و خشونت جسمی مواجه شده‌اند.

علاوه بر این، گزارش‌های حقوق بشری از حضور محدود هزاره‌ها در ساختار اداری طالبان، تبعیض در دسترسی به برخی خدمات عمومی و کمک‌های بشردوستانه و فشار بر زنان هزاره در جریان اجرای مقررات پوشش حکایت دارد.

این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، بارها بر تأمین امنیت تمامی شهروندان و احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی تأکید کرده‌اند.

با این حال، گزارش‌های مربوط به برخورد با عزاداران شیعه، محدودسازی آموزش فقه جعفری و فشار بر پیروان مذهب اسماعیلی، همچنان درباره میزان تحقق این وعده‌ها ابهام ایجاد می‌کند.

اظهارات تازه وزیر امر به معروف طالبان درباره ضرورت پرهیز از تبعیض، در حالی بیان شده که در اطلاعیه منتشرشده از این نشست، اشاره مشخصی به گزارش‌های برخورد تبعیض‌آمیز مأموران این وزارت با شیعیان یا اقداماتی برای رسیدگی به این موارد نشده است.

اکنون پرسش اساسی این است که تأکید وزیر امر به معروف بر رعایت عدالت و پرهیز از تعصب، آیا به اصلاح عملکرد مأموران طالبان در قبال اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه شیعیان افغانستان، نیز منجر خواهد شد یا همچنان در سطح توصیه‌های اداری باقی خواهد ماند.

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