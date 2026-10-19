به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه و در سوگ بانویی که سیره زندگی‌اش چراغ راه همه ماست، بعضی درس‌های زندگی را باید از مادر آموخت؛ از هنر مهر ورزیدن و ساختن یک رابطه، تا تدبیر خانه و حضور آگاهانه در جامعه. و چه مادری شایسته‌تر از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها؛ بانویی که سیره‌ی زندگی‌اش برای دختران، سرشار از آموختنی‌هاست.

این هفته در محفل مشکات‌الکریمه، دختران دور هم جمع می‌شوند تا پای درس مادر بنشینند و از سیره‌ی ایشان، راه‌ورسم زندگی را بیشتر بیاموزند.

این برنامه چهارشنبه ۲۹ مهرماه، ساعت ۱۵:۴۵ ویژه دختران ۱۸ تا ۲۵ سال در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها حرم مطهر برگزار می شود و از عموم دختران علاقه‌مند دعوت می‌شود در این قرار دخترانه شرکت کنند.

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