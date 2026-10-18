به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی شبکه عبری «کان» نشان می‌دهد که سه سال پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۷ درصد صهیونیست‌ها همچنان از تکرار رویدادی مشابه بیم دارند. این آمار، نشان می‌دهد که با وجود سه سال جنگ و کشتار و گشودن جبهه‌های متعدد، دستاوردهای نظامی رژیم صهیونیستی نتوانسته است احساس امنیت ازدست‌رفته را به جامعه این رژیم بازگرداند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، امنیت یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری دولت‌ها است. اما برای یک موجودیت اشغالگر و مبتنی بر استعمار، این مسئله حساسیتی دوچندان دارد. چنین موجودیتی مانند بدنی با سیستم ایمنی ضعیف است که حتی نفوذی محدود نیز می‌تواند پیامدهایی حیاتی برای آن به همراه داشته باشد.

دکترین بن‌گوریون زیر ضربه عملیات طوفان الاقصی

دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی که دیوید بن‌گوریون آن را پایه‌گذاری کرد، از سال ۱۹۴۸ میلادی تا ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، شالوده راهبرد نظامی و سیاسی این رژیم بود. عملیات طوفان الاقصی این نظریه امنیتی را در بنیادی‌ترین سطح به چالش کشید و رژیم صهیونیستی، آن را تهدیدی وجودی تلقی کرد.

در پی این تحول، شعار پیروزی مطلق به محور راهبرد اسرائیل تبدیل شد. زیرا از نگاه رهبران این رژیم، هر نتیجه‌ای کمتر از پیروزی قاطع به معنای شکست بود و نمی‌توانست شکاف تازه ایجادشده در امنیت ملی را ترمیم کند.

از مهار دشمن تا تلاش برای نابودی توان و موجودیت آن

راهبرد رژیم صهیونیستی از مهار دشمنان به سمت هدف قرار دادن اصل موجودیت و توانمندی‌های آنان تغییر کرد بی‌آنکه نیت دشمن یا زمان‌بندی تهدید، تعیین‌کننده اصلی باشد. حمله به توانمندی‌های نظامی سوریه حتی پس از سقوط حکومتی که رژیم صهیونیستی آن را دشمن می‌دانست، نمونه‌ای از این رویکرد است.

هیستری جمعی در رژیم صهیونیستی به نقض گسترده موازین اخلاقی، انسانی و حقوق بین‌الملل انجامید. از نسل‌کشی در غزه و تلاش برای آوارگی دائمی ساکنان آن گرفته تا به‌کارگیری سریع ظرفیت‌های اطلاعاتی و امنیتی انباشته‌شده در جبهه‌های مختلف، از لبنان تا ایران.

مقاومت باقی ماند؛ جنگ‌ها نتوانستند تهدید را به‌طور کامل از میان ببرند

نیروهای مقاومت، از غزه تا ایران، خسارت‌های سنگینی متحمل شدند، اما از میدان خارج نشدند. این نیروها در مواردی ابتکار عمل را نیز به دست گرفتند، توان تهاجمی رژیم صهیونیستی را محدود کردند و مانع از آن شدند که تل‌آویو همه تهدیدهای مورد ادعای خود را به‌طور کامل از میان ببرد.

جنگ اخیر علیه ایران نیز موازنه‌های منطقه‌ای را به زیان رژیم صهیونیسی تغییر داد. ورود مستقیم آمریکا به جنگ، با فرماندهی مستقیم به درگیری‌ پیش‌بینی‌نشده تبدیل شد. زیرا رژیم صهیونیستی نتوانست به پیروزی قاطعی دست یابد. در نتیجه، آنچه می‌توانست فرصتی تاریخی برای تل‌آویو باشد، ممکن است به تهدیدی واقعی برای آن تبدیل شود.

احساس امنیت صهیونیست‌ها با پایان جنگ فرو می‌ریزد

نظرسنجی‌های ماهانه مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی(INSS) نشان می‌دهد که احساس امنیت صهیونیست‌ها در دوره‌های جنگ افزایش می‌یابد، اما هنگام آتش‌بس، توافق یا کاهش شدت درگیری‌ها افت می‌کند.

این الگو از اضطراب عمیق اجتماعی و ناتوانی در ایجاد ثباتی پایدار حکایت دارد. به بیان دیگر، حتی زمانی که عملیات نظامی شدت می‌گیرد، این وضعیت الزاماً به شکل‌گیری احساس امنیتی ماندگار در جامعه رژیم صهیونیستی منجر نمی‌شود.

وعده نتانیاهو برای دو سال آینده؛ نابودی حماس و حزب‌الله و سرنگونی نظام ایران

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته است که اینرژیم، ۹۰ درصد مسیر را طی کرده و طی دو سال آینده باید کار را با نابودی کامل حماس و حزب‌الله و سرنگونی نظام ایران به پایان برساند.

این اظهارات، در بستر رقابت‌های انتخاباتی، بیش از آنکه صرفاً گزارشی از وضعیت نظامی باشد، خطاب به رأی‌دهندگان صهیونیست ارزیابی می‌شود. تأکید نتانیاهو بر تکمیل مأموریت‌ها نیز نشان می‌دهد که ایده پیروزی قاطع تا چه اندازه در ذهنیت جمعی جامعه رژیم صهیونیستی اهمیت یافته است.

در مقابل، مخالفان نتانیاهو و اردوگاه سیاسی او را متهم می‌کنند که از زمان ۷ اکتبر نتوانسته‌اند امنیت رژیم صهیونیستی را حفظ یا احیا کنند.

بحران قرارداد اجتماعی و بن‌بست راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی

این دوره، قرارداد اجتماعی میان جامعه رژیم صهیونیستی و حاکمیت آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، تدوین راهبردی امنیتی که هم مؤثر باشد و هم ثباتی پایدار ایجاد کند، دشوارتر شده است. رژیم صهیونیستی همچنان به ابزارهایی ناپایدار، از جمله ایجاد کمربندهای امنیتی، تکیه می‌کند.

هدف نتانیاهو از طرح شعار تغییر خاورمیانه پس از ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، نابودی نیروهای مقاومت و سرنگونی جمهوری اسلامی بود. هدفی که قرار بود نیازهای تازه امنیت ملی رژیم صهیونیستی را تأمین کند، حداقلی از انسجام اجتماعی را حفظ کند و وعده آینده‌ای باثبات را زنده نگه دارد.

با گذشت سه سال، رژیم صهیونیستی همچنان در پی بازیابی امنیت ازدست‌رفته خود است. آن هم در شرایطی که ابزارهایی چون کشتار، سرکوب و نسل‌کشی را به کار گرفته، اما هنوز نتوانسته است به پیروزی مطلق دست یابد.

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