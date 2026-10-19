پاسخ یمن به حملات سعودی؛ از گسترش اهداف در عمق عربستان تا هشدار به نیروهای خارجی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ورود نیروهای اوکراینی و مصری به منطقه «جیزان» عربستان در مرز با استان «صعده» یمن، عربستان حملات هوایی، موشکی و توپخانه‌ای خود به مناطق مرزی یمن در این منطقه را تشدید کرده است. اقدامی که با هدف جبران عقب‌نشینی‌ها و شکست‌هایی صورت می‌گیرد که گروه‌های همسو با ریاض در جبهه‌های تعز، باب‌المندب، جوف و مأرب متحمل شده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، ریاض چند روز است تلاش می‌کند طرح منطقه حائل میان صنعاء و جیزان را اجرا کند. این کار از طریق هدف قرار دادن روستاهای مرزی یمن با توپخانه سنگین و حملات هوایی انجام می‌شود. حملاتی که همچنان جان شمار بیشتری از غیرنظامیان را می‌گیرد.

عربستان در پی ایجاد منطقه حائل در مرز یمن

عربستان که پیش‌تر هزاران نفر از نیروهای گروه‌های یمنی، سودانی و پاکستانی را به مناطق مرزی اعزام کرده بود، اکنون به اجرای حملات مستمر علیه روستاهای یمن در شهرستان‌های «ظاهر»، «سحار»، «رازح»، «شدا»، «منبه» و «قطابر» روی آورده است. هدف این حملات، تخلیه این روستاها، آواره کردن ساکنان آن‌ها و تحمیل یک منطقه حائل به عمق ۲۰ کیلومتر است. در حالی که این عمق بر اساس توافق مرزی، پیش‌تر تنها پنج کیلومتر بود. در این طرح به ساکنان اجازه داده می‌شود به چرای دام، جمع‌آوری هیزم و فعالیت‌های کشاورزی بپردازند.

در همین زمینه، یک منبع سیاسی نزدیک به دولت یمن در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» گفت: شکست عربستان در جبهه‌های باب‌المندب، تعز، مأرب و جوف، در نوار مرزی جبران نخواهد شد. همچنین، مخالفت‌هایی که یمنی‌ها در انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ مطرح کردند و بر پایان یافتن دوران قیمومیت و استبداد عربستان در یمن تأکید داشتند، همچنان پابرجاست. همان‌طور که مخالفت آن‌ها با ترسیم دوباره مرزها بر اساس دستورکارها و جاه‌طلبی‌های عربستان چه در جیزان و چه در مرزهای نجران و عسیر، تغییری نکرده است. هیچ منطقه حائلی در نوار مرزی از میدی تا نوار بیابانی متصل‌کننده حضرموت به شروره، ایجاد نخواهد شد و عربستان هیچ گزینه‌ای جز توقف تجاوز نظامی، رفع محاصره اقتصادی یمن، پرداخت حقوق کارکنان، پایان دادن به مداخلات و پرداخت غرامت ندارد.

حمله مرگبار به یک خانه در صعده

پس از آنکه جنگنده‌های سعودی روز گذشته خانه یک خانواده ۳۳ نفره را در شهرستان «سحار» با چندین حمله هوایی هدف قرار دادند و این حملات به شهادت ۱۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، و زخمی شدن شماری دیگر انجامید، نیروهای مسلح یمن در پاسخ، عمق خاک عربستان را هدف حمله قرار دادند و بانک اهداف خود در جیزان و نجران را گسترش دادند.

همچنین، این نیروها در چارچوب آمادگی‌های دفاعی خود موفق شدند یک جنگنده نظامی ساخت انگلیس از نوع «تایفون» را با موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل هدف قرار دهند و تصاویری از این عملیات منتشر کنند. آن‌ها همچنین از سرنگونی یک فروند بالگرد «آپاچی» سعودی هنگام نزدیک شدن آن به نوار مرزی خبر دادند.

ادعاهای متقابل درباره جنگنده تایفون و بالگرد آپاچی

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، موفقیت پدافند هوایی یمن در سرنگونی بالگرد «آپاچی» سعودی در مقابل نجران را تأیید کرد و گفت که این بالگرد هنگام انجام اقدامات خصمانه در مناطق مرزی هدف قرار گرفته است. وی توضیح داد که عملیات رهگیری و سرنگونی با استفاده از سلاحی مناسب انجام شد که مستقیماً به هواگرد اصابت کرد و در نتیجه، طرح تهاجمی آن در مقابل منطقه مرزی ناکام ماند.

در مقابل، ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، سقوط این بالگرد را به «نقص فنی» نسبت داد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حادثه ناشی از نقص فنی بود که به کشته شدن دو خلبان سعودی انجامید.»

با این حال، نیروهای مسلح یمن این روایت را رد کردند و از طریق «مرکز رسانه جنگی» وابسته به خود، تصاویری از عملیات رهگیری و سرنگونی این هواگرد به‌وسیله موشک‌هایی منتشر کردند که به گفته برخی ناظران، برای سرنگونی بالگردهای «آپاچی» طراحی شده‌اند و به‌تازگی وارد خدمت شده‌اند. همچنین، در این گزارش به ورود موشک‌های بالستیک سنگین چندکلاهکه اشاره شده است.

حضور نیروهای مصری، اوکراینی و پاکستانی در جیزان

در پی تبدیل شدن جیزان به منطقه‌ای برای تجمع نیروها و برنامه‌ریزی نظامی و اعزام نیروهای خارجی بیشتر به این منطقه ــ که تازه‌ترین آن‌ها نیروهای اوکراینی و مصری هستند ــ و در چارچوب آمادگی برای اجرای حملاتی علیه یمن با مشارکت کشورهای «ائتلاف مکه» و دیگر کشورها، نیروهای مسلح یمن تحرکات این نیروها را تحت نظارت اطلاعاتی قرار داده‌اند.

یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» تأکید کرد که این کشور همچنان اقدامات عربستان در مناطق مرزی را بر اساس معادله تشدید در برابر تشدید ارزیابی می‌کند و به هرگونه اقدام خصمانه‌ای که نیروهای پاکستانی انجام دهند، پاسخ خواهد داد. نیروهایی که صدها نفر از اعضای آن‌ها در منطقه جیزان حضور دارند. همچنین، به اقدامات نیروهای مصری پاسخ خواهد داد که ده‌ها افسر و سرباز آن‌ها پیش از آنکه «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر، حمایت از عربستان در تجاوز نظامی این کشور علیه یمن را اعلام کند، وارد جیزان شده بودند.

هشدار یمن: هرگونه تشدید با پاسخ متقابل روبه‌رو می‌شود

این منبع افزود: نیروهای مسلح یمن، تحرکات تیم نظامی اوکراینی را نیز زیر نظر دارند. تیمی که چند روز پیش با یک هواپیمای ترابری نظامی اوکراینی وارد فرودگاه جیزان شد.

این منبع احتمال داد که این نیروهای خارجی در هر لحظه به اهدافی مشروع تبدیل شوند. زیرا برای اجرای مأموریت‌های خصمانه وارد منطقه شده‌اند و ممکن است همانند نیروهای نظام سعودی که در داخل یمن و در آن سوی مرزها تجمع کرده‌اند، با آن‌ها نیز برخورد شود.

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