بهترین و پرافتخارترین سرمربی فوتبال جهان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرمربی نام‌آشنای فوتبال جهان در اظهاراتی گفت: کشته‌شدگان غزه تنها یک‌سری اعداد و ارقام نیستند، بلکه انسان‌ها، کودکان و رویاهایی هستند که با نام و چهره توسط اسرائیل به قتل رسیده‌اند.

گواردیولا افزود: رژیم اسرائیل تاکنون بیش از ۷۴ هزار نفر را در غزه به قتل رسانده و با ادامه محاصره و تخریب، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سکوت امروز به معنای همراهی با جنایت است اضافه کرد: همه باید از آژانس «آنروا» که بیش از ۷۵ سال حامی حقوق و هویت آوارگان فلسطینی بوده، حمایت کنند.

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