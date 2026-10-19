نامزد دموکرات سنای آمریکا: نتانیاهو پس از ۴۰ سال، ترامپ را به جنگ احمقانه با ایران کشاند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن محمد السید، نامزد دموکرات انتخابات سنای آمریکا از ایالت میشیگان، با انتقاد از جنگ علیه ایران، بنیامین نتانیاهو را به تلاش چنددهه‌ای برای کشاندن آمریکا به این درگیری متهم کرد و گفت واشنگتن وارد جنگی شده است که نباید در آن شرکت می‌کرد.

السید در نشستی انتخاباتی در شهر میدلند ایالت میشیگان، جنگ آمریکا علیه ایران را تصمیمی نادرست خواند و گفت این درگیری در کنار سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی را افزایش داده است.

این نامزد دموکرات با اشاره به نقش نتانیاهو در شکل‌گیری جنگ گفت: «تنها یک نفر در جهان وجود دارد که ۴۰ سال برای کشاندن ما به این جنگ تلاش کرده است؛ او نخست‌وزیر یک دولت دیگر است!»

وی سپس با لحنی تند افزود که نتانیاهو سرانجام فردی را پیدا کرده که حاضر به انجام این کار شده است.

السید افزایش هزینه سوخت را یکی از پیامدهای اقتصادی جنگ دانست و تأکید کرد: بالا رفتن قیمت گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل کالا و در نتیجه قیمت مواد غذایی را نیز افزایش می‌دهد، همچنانکه در این شرایط پر کردن باک یک کامیون سنگین اکنون حدود ۱۲۰۰ دلار هزینه دارد.

السید در مناظره انتخاباتی ۸ اکتبر با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه نیز، جنگ علیه ایران را «جنگی احمقانه» توصیف کرده و از رقیب خود به دلیل آنچه ناتوانی در مقابله با سیاست‌های ترامپ خواند، انتقاد کرده بود.

السید همچنین در گفت‌وگویی با شبکه ان‌بی‌سی، پرسید آیا کشوری که متحد آمریکا محسوب می‌شود، اگر واشنگتن را به جنگی تازه بکشاند، واقعاً امنیت این کشور را افزایش می‌دهد؟ او ضمن تأکید بر اینکه ایران نیز تهدیدهایی دارد، گفت آمریکا نباید وارد جنگی می‌شد که اسرائیل در سوق دادن واشنگتن به آن نقش داشته است.

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