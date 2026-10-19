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پاسخ عراقچی‌ به‌ لفاظی‌های نتانیاهو: ما هم کارهای ناتمامی با تو داریم!

۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
کد مطلب: 1879863
پاسخ عراقچی‌ به‌ لفاظی‌های نتانیاهو: ما هم کارهای ناتمامی با تو داریم!

وزیر امور خارجه در واکنش به لفاظی‌های ضدایرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با هشدار درباره پیامدهای هرگونه اقدام جدید گفت: مراقب باشید، ایران نیز کارهای ناتمامی با شما دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به لفاظی‌های ضدایرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی در فضای مجازی نوشت:

آخرین باری که می‌خواستید «کار را تمام کنید»، ایران قدرتمندتر از قبل شد. می‌خواهید بار دیگر بخت خود را امتحان کنید؟ بفرمایید، اما مراقب باشید؛ ما نیز کارهای ناتمامی داریم!

نتانیاهو برای گریز از زندان، آمریکا را به سوی جنگی دیگر سوق می‌دهد؛ بی‌اعتنا به پیامدهای آن برای اسرائیل، چه رسد برای رئیس‌جمهور آمریکا.

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پاسخ عراقچی‌ به‌ لفاظی‌های نتانیاهو: ما هم کارهای ناتمامی با تو داریم!

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