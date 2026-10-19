قهرمانی تاریخی ایران در قلب آمریکا؛ آزادکاران بر سکوی اول جهان ایستادند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به میزبانی شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد و تیم ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و ۱۸۰ امتیاز، با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم و محمدمبین عظیمی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران ۱۸۰ امتیاز، ۲- روسیه ۱۷۱ امتیاز، ۳- آمریکا ۱۰۴ امتیاز، ۴- ترکیه ۹۹ امتیاز، ۵- ژاپن ۷۵ امتیاز، ۶- گرجستان ۶۸ امتیاز، ۷- هند ۵۷ امتیاز، ۸- قزاقستان ۵۵ امتیاز، ۹- ارمنستان ۴۹ امتیاز، ۱۰- آذربایجان ۴۲ امتیاز.

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لحظه اهدای کاپ قهرمانی و طنین‌انداز شدن سرود مقدس ایران در لاس وگاس

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