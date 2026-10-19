به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی اعلام کرد: دولت عراق در حال پایان دادن به حضور نظامی خارجی در این کشور، از جمله نیروهای ترکیه و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اشاره کرد که توافقی برای خروج نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) وجود دارد و تلاش برای خلع سلاح احزاب کرد مخالف ایران در شمال عراق در جریان است.

وی افزود: تفاهم با گروه‌های مقاومت، مسیر اصلی برای حل پرونده امنیتی است.

حمودی توضیح داد: توافق با گروه‌های مقاومت شامل سه مرحله است که هر مرحله سه ماه به طول می‌انجامد و با مرحله توقف تجاوزها و اثبات حسن نیت آغاز می‌شود.

وی افزود: مقاومت در عراق در حفاظت از دولت نقش داشته است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اشاره کرد: برخی طرف‌ها در تلاش برای شکست توافق‌های مربوط به ضبط سلاح هستند و این موضوع نیازمند آگاهی و بصیرت برای حفظ ثبات و حفاظت از نظام سیاسی است.

حمودی درباره فعالیت چارچوب هماهنگی توضیح داد: این چارچوب سازمان‌دهی داخلی خود را با تشکیل کمیته‌های مسئول پیگیری پرونده‌های راهبردی آغاز کرده است.

وی افزود: کار این کمیته‌ها شامل پرونده‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و خدماتی و آماده‌سازی چشم‌انداز لازم برای دولت است.

وی تأکید کرد: تکمیل ترکیب دولت و پر کردن جایگاه‌های خالی وزارتخانه‌ها، دولت را در برابر مسئولیت‌های کامل آن قرار خواهد داد.

در بخش بین‌المللی، حمودی اشاره کرد: جهان شاهد تحولات شتابان است و اسرائیل با انزوای بین‌المللی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

وی در پایان سخنان خود بر ضرورت حفاظت از تصمیم ملی مستقل، تقویت آگاهی اجتماعی و هم‌افزایی تلاش‌ها برای تثبیت حاکمیت و ثبات و تحقق خواسته‌های ملت عراق تأکید کرد.

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